Aydın’ın kültürel zenginlikleri Aydın Gastronomisi kitabında toplandı

Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel şehir” diye anlattığı, üzerinde birçok medeniyetin yaşadığı, 23 antik kente ev sahipliği yapan Aydın’ın kültürel zenginlikleri Aydın Gastronomisi Kitabı’nda toplandı.

Evliya Çelebi’nin de seyahatnamesinde söz ettiği gibi Aydın’ın dağlarından yağ, ovalarından bal akıyor. Çünkü zeytin ağaçları kendiliğinden büyüyor bu şehirde. İncir ağaçları başınızı çevirdiğiniz her yerde. Toprağında envaiçeşit bitki yetişiyor. Uzun ömürlü insanların yaşadığı Aydın’ın bereketli topraklarından ve denizinden sağlıklı yaşam fışkırıyor! Büyük Menderes Irmağı’nın suladığı bu bereketli topraklarda üzüm, buğday, zeytin ve incir bir arada yetişiyor. Buğdaydan elde edilen un, zeytinden elde edilen yağ, üzümden elde edilen şarap ve tabii ki incir; yaşama yaşam, lezzete lezzet katıyor.

Aydın’ın ilk gastronomi kitabı

Aydın Gastronomisi Kitabı’nın proje önderliğini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy üstlendi. Kitap, Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim üyesi Dr. Emrah Köksal Sezgin, Esnaf Lokantası İşletmecisi Hayrettin Dincil, araştırmacı Havva Çetintürk ve Cansu Öztürk; gurme ve yemek araştırmacısı Ali Gökçen Adar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Ahmet Güzelyağdöken, yöresel yemek danışmanı Azize Gülpınar ve İstanbul Gastronomi kurucusu, biyolog yazar Sabriye Kocabalkan gibi isimlerin bir yılı aşkın süre devam eden çalışmalarıyla ortaya çıktı. Kitap aynı zamanda Aydın’ın ilk gastronomi kitabı olma özelliğini taşıyor.

Hüseyin Aksoy

“Tarih boyunca bereketli toprakları üzerinde yaşayan, birçok kültürün etkisini taşıyan Aydın mutfağı; kendine özgü yöresel lezzetlerini oluşturmuştur” diyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, toprağının zenginliğinin, Aydın’ın yemek kültürüne yansıdığını dile getiriyor. Zeytin ve incirin Aydın mutfağının mihenk taşlarını olduğunu söyleyen Aksoy: “Aydın ili, zeytiniyle ülkemizin en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasında yer alırken, inciri ve kestanesiyle ülkemizde ve dünyada ilk sıralardadır” diyor. Bereketli topraklarında kendiliğinden pek çok ot, sebze ve meyve yetiştiğini anlatan Vali Aksoy, Aydın Gastronomi Kitabı’nın bu potansiyelin keşfedilmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekliyor.

Kitapta neler var?

Kitapta başlangıçlardan çorbalara, salatalara, turşulara; etli sulu yemeklerden kavurmalara, kızartmalara, hamur işlerine, balıklara tatlılara kadar birçok yöresel lezzete yer veriliyor. Yağlı kesik’ten cingen pilavı’na, dalama tandırı’ndan kulak çorbası’na, Nazilli pidesi’nden turp otu ekşilemesi’ne; kedirgen kavurması’ndan kabak karnıyarık’a, ekmek dolması’ndan topalak aşı’na kadar Aydın’ın yemek kültürünü yansıtan tarifler yer alıyor. Orijinal tariflerin yanı sıra yemek hikayelerinin anlatıldığı kitapta 117 tarif bulunuyor.