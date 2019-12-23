Ayfer Yavi’nin kitabına “Gourmand” ödülü

23 Aralık 2019

Ayfer Yavi’nin hazırladığı, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan “Bir Dünya Börek” kitabı; 2020 Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri’ne layık görüldü. Ödülün Silk Road (İpek Yolu) ve Pastry and Desserts (Hamur işleri ve Tatlılar) kategorisinde Türkiye'den seçilen tek kitap olan “Bir Dünya Börek”, 2020’de bu ödülü alan diğer ülkelerin adaylarıyla dünyanın en iyisi olmak için yarışacak.

Yemek Kitaplarının Oscar’ı olarak nitelendirilen Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri, 1995 yılında Edouard Cointreau tarafından kuruldu. Her yıl, basılı veya dijital en iyi yiyecek ve içecek kitaplarına ve aynı zamanda yemek kanallarına verilen ödüle 2019 yılında 225 ülke ve bölgeden katılım oldu.