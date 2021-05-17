Ayşen Zülfikar’ın yeni single’ı “Yollar” dijital platformlarda

Ayşen Zülfikar’ın yeni single’ı “Yollar”, Kalan Müzik etiketiyle yayınlandı. Tüm dijital platformlarda dinlenebilen, sözü ve müziği Ayşen’e ait olan şarkı, giden bir aşkı anlatıyor. Eserin düzenleme, mix ve gitar kayıtlarını Cenk Erdoğan, çello kaydını Gülşah Erol, masteringini Bora Ebeoğlu gerçekleştirdi. Şarkının klipi ve fotoğrafları Umut Özge Balkan tarafından İstanbul’un Beykoz ilçesinin çeşitli semtlerinde çekildi.

Sanatçının 2019 yılında yorumladığı söz ve müziği İtalyan piyanist ve besteci Maria Silvana Pavan’a ait modern ninni “Ninna nanna a” da yine Kalan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.