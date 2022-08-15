Ayvalık 8. AIMA Müzik Festivali açılış konseri solisti Shaham

1998 yılında Prof. Filiz Ali öncülüğünde kurulan ve 24 yıldır düzenlediği uzmanlık sınıflarıyla yüzlerce genç müzisyenin yetişmesine katkıda bulunan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA), yaz müzik festivallerinin sekizincisi, bu yıl 16-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Bu yılki festivalde, AIMA’nın çeyrek asır boyunca Türkiye sanat yaşamına yaptığı katkıları öne çıkarmak için AIMA mezunlarının ve eğitmenlerinin çoğunlukta olduğu bir program hazırlandı. Festival, Sabancı Vakfı’nın ana destekçiliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ayvalık Belediyesi destekleri ile Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı (AKSV) tarafından düzenlenecek.

Festivalin açılış konserinde, dünyaca ünlü İsrailli keman virtüözü Prof. Hagai Shaham ve MSGSÜ Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı Prof. Pelin Halkacı Akın yer alacak. Dünyanın dört bir yanında pek çok büyük orkestrada solist olarak görev alan Shaham’ın, sayısız stüdyo ve konser kaydı bulunuyor. Mendelssohn Octet’in çalınacağı konserde, Shaham ve Akın’a çoğu eski AIMA Masterclass mezunları olan kemanda Ilgın Ülkü ve Eylül Umay Taş, viyolada Çılga Barok Bostancı ve Yağmur Tekin, viyolonselde ise Umut Sağlam ve Beliz Güney eşlik edecek. Konserin sponsoru Allianz Türkiye.

Festival programı

16 Ağustos Salı: Hagai Shaham, Pelin Halkacı Akın ve AIMA Ensemble (Keman: Ilgın Ülkü ve Eylül Umay Taş; Viyola: Çılga Barok Bostancı ve Yağmur Tekin; Viyolonsel: Gözde Yaşar ve Beliz Güney) / Yer: Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi Anıt Müzesi / Saat: 20.30

17 Ağustos Çarşamba: Nükleus Trio (Piyano: Tolga Atalay Ün; Viyolonsel: Umut Sağlam; Keman: Ilgın Ülkü) / Yer: Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi Anıt Müzesi / Saat: 20.30

18 Ağustos Perşembe: Quartet Parantez / Yer: Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi Anıt Müzesi / Saat: 20.30

19 Ağustos Cuma: Güldiyar Tanrıdağlı ve Erkut Cantürk (Rachmaninov Anatolian Project) / Yer: Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi Anıt Müzesi /Saat: 20.30

20 Ağustos Cumartesi: İstanbul Flüt Topluluğu / Yer: Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi (Küçükköy) / Saat: 20.30

22 Ağustos Pazartesi: Golden Horn Brass / Yer: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı / Saat: 21.00