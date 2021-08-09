Ayvalık Müzik Festivali başlıyor

Piyanist ve müzikbilimci Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde, bugüne dek yüzlerce genç müzisyene destek olan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi; düzenlediği Ayvalık Müzik Festivali ile klasik müzik severleri bu yıl da farklı gruplarla buluşturuyor. 10-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Sabancı Vakfı’nın ana destekçiliğinde, Ayvalık Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen festival; Zeynep Ceritoğlu, Boyner Grup, Ergun Melin, Allianz Türkiye ve Pınar sponsorluğunda altı farklı konsere ev sahipliği yapıyor. Sabancı Üniversitesi ve Rahmi M. Koç Müzesi ise, mekân sponsorlukları ile etkinliğe destek olacak.

İlk konser Salı akşamı

Festival, 10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Ayvalık Amfi Tiyatro’da vereceği konserle açılıyor. 2007 yılında, türünün ülkedeki ilk örneği olarak Cem Mansur tarafından kurulan ve 16-22 yaşları arasındaki müzisyenlerden oluşan TUGFO her yaz, alanlarındaki en iyi eğitmenlerin yönetiminde üç haftalık bir hazırlık dönemi sonrasında Türkiye’de ve yurtdışında bir dizi konser veriyor. TUGFO, Şef Cem Mansur yönetiminde vereceği Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali açılış konserinde G. Rossini’nin, M. Ravel’in ve F. Mendelssohn’un yapıtlarını yorumlayacak.

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nin ikinci konuğu olan Anadolu Nefesli Beşlisi, 13 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi’nde performanslarını sergileyecek.

Festivalin üçüncü konuğu ise ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi olacak. 2002’de Boğaziçi Üniversitesi’nde, içlerinde halen grubun üyesi olan Ali Göktürk ve Recep Gül’ün de bulunduğu 5 solist tarafından kurulan A Capella Boğaziçi, İstanbul Müzik Festivali Genç Caz Yarışması’nda seçilmesiyle profesyonel müzik hayatına başladı. Grup, 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Son üç konser

Festival programı şöyle devam edecek:



17 Ağustos Salı

Cello Paradiso Konseri

Yer: Alibey Adası Kültür Merkezi

Saat: 20.30

18 Ağustos Çarşamba

Genç Yetenekler Konseri

Yer: AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi

Saat: 20.30

19 Ağustos Perşembe

Flapper Swing Jazz Band

Yer: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı

Saat: 20.30