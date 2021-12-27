Bağımsız sanatçıları desteklemek için: One Akaretler

One Akaretler ile bağımsız sanatçıları desteklemek için yeni bir platform oluşturmayı hedefleyen Bilgili Holding, Begüm Güney’in küratörlüğünü üstlendiği farklı disiplinlerde eserleri bir araya getiren bir seçki oluşturdu.

Sinan Temo

Bilgili Holding Ceo’su Sinan Temo yeni sanat etkinliğiyle ilgili şunları belirtti:

“Pandemiyle sanatsal üretimlerin izleyiciye iletimi ve buna bağlı olarak sanat endüstrisi içindeki devinimi şekil değiştirdi. Sanatta dijitalleşmenin olumlu etkilerine karşın, sanatın izleyiciyle birebirde kurduğu bağ negatif etkilendi. Özellikle geleneksel malzemeyle çalışan sanatçılar dijital ortamda, izleyici ile yeni medya alanında üretim yapan sanatçılar kadar yoğun ve etkin bir etkileşime giremedi. Ayrıca dijital ya da geleneksel malzeme fark etmeksizin üretimin her alanında, hepimiz için bir sanat eseriyle karşı karşıya kalmanın yarattığı etki de bambaşka. Dolayısıyla ONE AKARETLER, şehrin tam ortasında bağımsız sanatçılar, sanat izleyicileri ve koleksiyonerler ile buluşmak için bir alan açıyor.

Arkasındaki fikir hepimiz için zorlu geçen bu iki yılın ardından, tekrar sanatla bir araya gelirken aslında birlikte ‘bir olmak’ ile doğdu. Bilgili Holding olarak, bu bizim için de bir adım olacak. Bu gibi birçok referansla doğan One Akaretler pandemi sırasında ve sonrasında özellikle galeri temsiliyeti olmayan veya herhangi bir kurum tarafından desteklenmeyen bağımsız sanatçılar ve sanat inisiyatifleri için bir platform olarak kuruldu.”



Katılımcılar

Şahsenem Altıparmak, Oğulcan Arslan, Şeyma Barut, Duygu Deniz Bilgin, Yılmaz Bulut, Yağmur Çalış, Güneş Çınar, Volkan Dinçer, Yağmur Doğan, Bawer Doğanay, Delal Eken, Reach Geblo, Songül Girgin, Dilara Göl, Yekatryna Grygorenko, Zeynep Tunçel Kahyaoğlu, Serhat Kır, Pınar Marul, Gözde Mulla, Emrullah Örünklü, Muaz Özden, Aşir Can Turuthan, Deniz Varlı, Nergiz Yeşil, Gülnihal Yıldız, Pınar Yılmaz

Sanat İnisiyatifleri: Are Projects, Noks Art Space, Israil Indie Photography Group Gallery.