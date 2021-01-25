Baksı Kültür Sanat Vakfı, Bayburt’un ses mirasına sahip çıkıyor

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Müzesi ile çıktığı “geleneği gelecekle buluşturma” yolculuğuna yeni bir etap daha ekliyor. “Bayburt Halk Müziği” projesi şehrin arşivlerde unutulan, ilgisizliğe terk edilen müzik varlığını anımsatmayı ve yeniden erişilebilir kılmayı hedefliyor. Proje kapsamında, müzik araştırmacısı Melih Duygulu’nun kaleme aldığı “Bayburt Halk Müziği” adlı kitap, Bayburt’un Cumhuriyet dönemindeki müzik ortamını ve halk müziği üretimini tüm yönleriyle ortaya koyuyor. “İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvarında yer alan ve radyo arşivleri ile bestecilerin ikinci, üçüncü kuşak yakınlarından derlenen eski kayıtlardan oluşuyor.

Prof. Hüsamettin Koçan

Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, “Bayburt Halk Müziği” projesini “yitirilmekte olan bir geleneği gelecek kuşaklara aktarma görevi” olarak tanımlıyor ve şunları söylüyor: “Bayburt müzik dünyası, farklı kaynaklardan beslenebilmiş güçlü bir geleneğe sahiptir. Ancak mevcut malzeme bilimsel yöntemler ile derlenip arşivlenmediği için son derece dağınık ve sorunlu bir durumda idi. Bunun için geniş bir zaman dilimine yayılan, zorlu bir çalışma yapıldı. Pek çok kişinin emeğiyle, titizlikle gerçekleşen bu çalışmanın yalnızca Bayburtlular’a ya da müzik araştırmacılarına değil, halk müziğine ilgi duyan herkese seslenmesini umuyoruz.”