Baksı Müzesi 20 yaşında

06 Temmuz 2020

Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyündeki (Doğu Karadeniz’de, Bayburt’un 45 km dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde) Baksı Müzesi, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak hayata geçti.

2014 yılında “Avrupa Konseyi Müze Ödülü”nü alan Baksı projesi, 20. yılını sürprizlerle dolu zengin bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 2021 Temmuz’una dek devam edecek kutlama programı çerçevesinde, yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konser etkinliğinin yanı sıra, kültür-sanat alanında proje üreten bireylere ve kurumlara açık bir ödüllendirme programı da hayata geçirilecek.

Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan şunları söylüyor:

“20. yıl programını oluştururken, Baksı’nın Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu hep göz önünde tuttuk. 2000 yılının Temmuz ayında, müze inşaatı için vurulan ilk kazmayla başlayan Baksı yolculuğu o günden bu yana kesintisiz biçimde sürüyor, eklenen yeni duraklar ve yeni yolcularla giderek büyüyor, gelişiyor. Geçen bu 20 yılda, kapılarımızı tıpkı Anadolu’nun kendisi gibi, farklılıklara açık tutmayı ilke edindik. Sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdık. Kendimizi salt seyirlik bir müze olmakla sınırlamadık. Çocuklarla sanat eğitimini, kadın istihdamını, yöresel kalkınmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir model oluşturduk. Bu anlayış dünden bugüne tüm projelerimize ışık tutmaya devam ediyor.”

Yıl için 20 Yapıt: Maskeler

Baksı Müzesi’nde yer alan, Şakir Gökçebağ’ın heykel ve yerleştirmelerinden oluşan sergisi “Aşina” Temmuz sonuna dek devam edecek. Gökçebağ sergisinin ardından, Baksı’nın 20. yıl programı çerçevesinde Ekim ayında, birbiri ardına üç yeni sergi açılacak. Bu sergilerden ilki “20. Yıl için 20 Yapıt” başlığını taşıyor. Depo Müze’de izleyicilerle buluşacak olan sergi, pandemi sürecinin gündelik yaşantımızın vazgeçilmezleri arasına kattığı “maskeler”i konu ediniyor. Sergide, çağrı yapılan 20 sanatçı ve tasarımcının, hem bir kullanım aracı, hem de bir kavram olarak maskeyi odağına alan özgün yapıtları yer alacak. Katılan isimler arasında; Mustafa Horasan, İrfan Önürmen, Mike Berg, Alp İşmen, Beyza Boynudelik, Mehmet Dere, Fırat Engin, Ferhat Özgür, Gülcan Şenyuvalı, Halit Berker, Özlem Süer, Simay Bülbül, Merve & Kerem Ariş (uniqka), Hatice Gökçe, Enis Karavil, Ayşegül Hotiç, Felekşan Onar ve Aykut Erol da yer alıyor.

“Kıraç Sırtta” heykel sergisi

Bir diğer sergi ise Baksı Müzesi’nin yanı başında, açık havaya yerleşecek heykellerle gerçekleşiyor. Baksı Tepesi’nin üzerinden Çoruh nehrini seyredecek bu heykeller 10 sanatçının üretimlerini bir araya getiriyor. Bu sanatçılar, Yunus Tonkuş, Tuğrul Selçuk, Elif Süsler, Mike Berg, Ali Teoman Germaner, Nermin Er, Güler Güngör, Kemal Tufan, İbrahim Koç ve Hüsamettin Koçan.

150 çocuğa burs

Baksı Müzesi’nin, İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ve Aydın Doğan Vakfı desteğiyle her yıl düzenlediği Öğrenci Sanat Şenliği’nin 8.incisi bu yıl kapsamını daha da genişleterek gerçekleşecek ve toplam 150 öğrenciye burs verilecek.

Ödüller Kasım 2020’de

Baksı Müzesi, bu yıl ayrıca Anadolu Ödülleri projesini başlatıyor. Bundan böyle her yıl düzenli olarak verilecek Anadolu Ödülleri’nin ilki Kasım 2020’de sahiplerini bulacak.

Baksı Müzesi 2021 mevsimine ise kapsamlı bir Osman Dinç sergisiyle girecek.

yıl kutlamalarının bir diğer önemli halkası Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın geliştirdiği, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı büyük bir projenin start alması olacak. “Kadın İstihdam Merkezi” binasının temeli 2021 Mayıs’ında törenle atılacak.

Baksı Müzesi, pazartesi günleri dışında her gün 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebiliyor. www.baksi.org / baksiksv@gmail.com