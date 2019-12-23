Baksı Müzesi’ne kısa film yarışmasından ödül

23 Aralık 2019

Baksı Müzesi’ne, 26 ülkeden 55 videonun katıldığı “Museums in Short” kısa film yarışmasından ödül geldi. Yönetmenliğini Kadir Saraç’ın yaptığı filmde, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın Bayburt ile bölgenin ruhunu, kültürünü ve yaşam tarzını sanat eserlerine aktardığı “Ayağımdaki Diken” sergisi ana tema olarak işleniyor.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Museums in Short” ödülünü Türkiye’ye getirmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Benim için her zaman bir gurur kaynağı olan Baksı Müzesi, kurulduğu günden bu yana 2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 2014 Yılı Avrupa Konseyi Müze Ödülü, TBMM 2014 Onur Ödülü, TÜYAP Sanatsever Kurum Ödülü 2010, Contemporary İstanbul 2010 gibi pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz günlerde bu başarılarımıza bir yenisini daha ekleyerek, müze iletişimini geliştirmek ve izleyicilerin ilgisini çekmek için düzenlenen “Museums in Short” ödülünün de sahibi olduk. Modern müzecilik dünyasında böylesine önemli bir ödülü ülkemize ve Bayburt’umuza Baksı Müzesi vesilesi ile getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genç Yönetmen Kadir Saraç ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda ulaştığımız bu ödül için, Saraç’a ve ekibine ayrıca teşekkür ederim. Baksı Müzesi yalnızca kurulduğu özel konumundaki misyonuyla değil, faaliyetleriyle de ezber bozmaya devam ediyor. İnanıyorum ki daha çok başarılara imza atarak memleketimizi, topraklarımızı gururlandırmaya devam edecektir.”