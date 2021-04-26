Balıkesir’in 13 ürününe coğrafi işaret alındı

Balıkesir, yöresel ürünlerini doğal ve geleneksel lezzetlerini tescil ettirerek coğrafi işaretli ürünlerini geleceğe aktarma yolunda da yoğun bir çaba içinde. Bilhassa gastronomi alanında, önemi her gün artan insanların sürdürülebilir sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla bütün kesimlerle işbirliği içinde çalışmalara devam ediliyor.

Bu süreçte Balıkesir ürünlerinden 13’üne; kuzu eti, Ayvalık zeytin yağı, höşmerim tatlısı, Burhaniye zeytinyağı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Edremit zeytinyağı, Gönen iğne oyası, Kapıdağ mor soğanı, Marmara Adası mermeri/Marmara mermeri/Marmara beyazı, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Yağcıbedir el halısı, Manyas kelle peyniri coğrafi işaret alındı. Bu ürünlerini tanımak ister misiniz? Kısaca anlatayım:

Ayvalık zeytinyağı

Ayvalık Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. Altın sarısı renkte, hoş kokulu, yüksek aromalı, kimyasal ve duyusal özellikleri çok iyi olan Ayvalık-Edremit zeytinlerinden üretilen zeytinyağını diğer zeytin yağlarından ayırt edici özelliği toprağın mineral yapısı, Madra ve Kaz dağlarının yarattığı hava akımlarının don ve kırağıyı engellemesi sonucu ortalama bir yıl olan dayanıklılık süresini 19-24 aya çıkarması.

Hoşmerim tatlısı

Balıkesir Aşçı Köfteci ve Benzerleri Esnaf Odası tarafından tescil ettirildi. Tuzsuz Peynir, şeker, irmik, yumurta sarısı ve renklendirici ile yapılan geleneksel tatlı.

Burhaniye zeytinyağı

Burhaniye Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. 2000 yıllık bir geçmişi olan Burhaniye zeytinyağı Ayvalık çeşidi zeytinlerden erken hasat ve olgun hasat döneminde hasat edilen naturel sızma zeytinyağı.

Edremit zeytinyağı

Edremit Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. Edremit Zeytinyağı orijinini Edremit olduğu bilinen Edremit (Ayvalık) yağlık zeytin çeşidinden elde edilen naturel sızma zeytinyağı.

Edremit körfezi yeşil çizik zeytini

Edremit Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. Edremit Körfezi’nde rakımı 50-250 m arasında, eğimi yüzde 5-6 civarında zeytinliklerde yetiştirilmiş aşılı bitkilerden elde edilen meyveler. Tamamen doğal tatlandırıcılar kullanılarak üretilen Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini kendine has hazırlama ve işleme yöntemine sahip.

Gönen iğne oyası

Gönen Belediye Başkanlığı tarafından tescil ettirildi. Çok uzun yıllardır 7 den 77’ye kadınlar tarafından üretilen geleneksel bir sanat olan Gönen iğne oyasında zürafa tekniğinin üst üste çalışılması sonucu kafes görünümünde gözemesiz ilmik üzerine yörede bacak olarak tanımlanan yan yana sıralanmış fiyonklar kullanılır.

Kapıdağ mor soğanı

Erdek Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. Kapıdağ Yarımadası’nda iskeletçe zengin kum balçığı ve kumlu topraklarda üretilen koyu mor renkli soğan, lezzetiyle de benzerlerinden farklı.

Manyas kelle peyniri

Manyas Kaymakamlığı tarafından tescil ettirildi. 250 yıl öncesine dayanan bir süredir Manyas yöresinde üretiliyor. Tüketicinin bu peyniri tercih etmesinin sebebi, 2-3 mm kalınlığında sert kabuklu, sarıdan açık sarıya kadar ve beyaz renkte olabilen yarıksız, gözenekli yapıda tat olarak tuzlu ve kendine has aromaya sahip sert peynir olması.

Marmara Adası mermeri/ Marmara mermeri/ Marmara beyazı

Erdek Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. Kristalleri arasında boşluk bulunmayan, kristalleri birbirine kenetlenmiş, granoblastik doku, kayaçta önemli olabilecek derecede kırık ve çatlak sistemleri bulunmadığı için masif bir özellik gösteren bir mermer türü.

Susurluk ayranı

Susurluk Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. Tuz miktarı az olan ve içinde herhangi bir katkı maddesi bulunmaz, yoğurdun kendi yağı ve kaymağı alınmadan yapıldığı için köpüklü olması ile de ünlüdür.

Susurluk tostu

Susurluk Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. İki ekmek dilimi arasına peynir ve/veya sucuk konarak tost makinesinde gevretilip kızartılarak ve dışına yağ sürülerek yapılır. Kendine özgü lezzetini ekmeğinden, dana sucuğu ve /veya çok az tuzlu kelle peynirinden alır.

Yağcıbedir el halısı

Sındırgı Belediyesi tarafından tescil ettirildi. Stilize edilmiş bitkisel motifler ve geometrik motifler çift taraflı mihrap meydana getirecek şekilde halı yüzeyine dağılır. Mihrabın içi geometrik motifler ile süslenir; lacivert, koyu mavi, kırmızı ve tonları fes rengi ana renkleri, lacivert zeminli dokuması vardır. Ortasında çizgi şeklinde yol ve bordüründe de su şeklinde olan beyaz renk, en önemli renk ve desen özellikleridir.

Balıkesir kuzu eti

Bir önceki yazımda ayrıntılı biçimde anlatılıyor: “Balıkesir’imizde markalaşma yolunda güç birliği yaptık.”