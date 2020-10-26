Balparmak’ın 40. yılı

26 Ekim 2020

Balparmak, 40’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ev sahipliğinde online toplantı gerçekleştirdi. “Dünyaya faydalı 40 yıl” mottosuyla düzenlenen etkinlikte Altıparmak, “40 yıldır memleket ballarını gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında özenle seçiyoruz. Bizim için gıda güvenliği ve hijyeni, hem işimiz hem gücümüz hem de sorumluluğumuz, en önemli misyonumuz da ne olursa olsun sofralara doğal ve sağlıklı balı ulaştırmak” dedi.

Bugün Balparmak’ın pazarın yüzde 51’ine sahip olduğunu söyleyen Altıparmak, “2019 yılında ciroda 300 milyon TL, ihracatta ise 2.3 milyon dolar rakamını yakaladık, yüzde 30 büyüdük. 40’ıncı yılımız olan 2020 hedefimiz ise ciroda 350 milyon TL rakamını yakalamak. Ayrıca pazar liderliğimizi korumak, ihracat hacmimizi artırmak ve bal ve arı ürünleri alanında bilir kurum olmak da diğer önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Uzun dönem hedefimiz ise Türkiye’nin ilk markalı balı Balparmak’ı dünyadaki bal markaları arasında ilk sırada taşımak” dedi.

Pandemi süreci

Pandemi sürecinin başından itibaren bal ve propolis gibi bağışıklığı destekleyici ve sağlık faydası olan doğal ürünlere olan talebin arttığını belirten Özen Altıparmak, bu çerçevede ambalajlamadan dağıtıma tüm aşamalarda, pandemi öncesinde de en üst seviyede olan gıda güvenliği ve hijyeni konusunda artan bir hassasiyetle üretime kesintisiz devam ettiklerini söyledi. Altıparmak, Temmuz ayında aldıkları uluslararası geçerliliğe sahip Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’nin bu çalışmaların bir sonucu niteliğini taşıdığını ifade etti. Özen Altıparmak sözlerine “Bu yıl pandemi sürecine rağmen çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik, ihracatta hedefimiz olan 3 milyon dolar rakamını yakalayacağımıza inanıyoruz” diyerek devam etti.

Arıcılık Akademisi

Altıparmak, Balparmak Arıcılık Akademisi’ne ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

“2018 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) katkılarıyla Muğla’nın Ula ilçesindeki yerleşkemizde Balparmak Arıcılık Akademisi’ni kurduk. Akademi’de, uzaktan eğitimin yanı sıra teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan 52’si kadın olmak üzere 104 arıcı adayına, BALDER (Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu) sertifikasıyla birlikte, iki adet arılı kovan vererek mesleğe ilk adımı atmalarına katkı sağladık. Akademimiz şu anda aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Akademiye gelemeyen arıcı adayı kadın ve gençlere ise gezici eğitim aracı ile ulaşılarak, köylerinde benzer eğitimler veriyoruz.”

Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, arının doğa ve toplum yaşamına katkıları hakkında toplumda farkındalık yaratmayı da görev olarak gördüklerini söyleyerek arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları ve arıları korumak için neler yapılabileceği konusunda farkındalık yaratmak için geçen yıl TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Arılar Varsa Yarınlar Var projesini hayata geçirdiklerini de anlattı.

Türkiye’nin yalnızca bal ve diğer arı ürünleri alanındaki ilk, gıda alanında 8’inci Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Balparmak; Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı sayesinde, tüketicilerine sunduğu ürünleri 100’den fazla parametre doğrultusunda analiz ediyor.