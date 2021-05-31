BASE’in 2021 başvuruları için son tarih 15 Haziran!

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 2021 edisyonu için başvuru kabulü devam ediyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları ve diğer ilgili bölümlerinden 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında mezun olan veya olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık! Başvurular www.base.ist üzerinden yapılıyor.

İlk iki edisyonu 2017 ve 2018 yılında Galata Rum Okulu’nda, üçüncü edisyonu 2019’da Akaretler Sıraevler’de, geçtiğimiz yıl da Tophane-i Amire’de gerçekleşen BASE, 4 yılda Türkiye’nin dört bir yanından toplam 425 yeni mezun sanatçı adayının üretimlerini ilk kez sanatseverlerle buluşturdu.

Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan BASE’in 2021 edisyonu Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığı ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.