Başkent Kültür Yolu Festivali’nde 500 etkinlik gerçekleştirilecek

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırılan “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında gerçekleştirilen ‘Başkent Kültür Yolu Festivali sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen etkinlik, 70 farklı mekânda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla 500’den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturuyor. Kimi etkinlikler şöyle:

‘Ressamların İzinde: Ankara’ projesi kapsamında Başkent Kültür Yolu Rotası’ndaki yürüyüş yollarında Halil Paşa’dan Şevket Dağ’a, Refik Epikman’dan Ali Sâmi Yetik’e, Hüseyin Yüce’den Feyhaman Duran’a uzanan bir çizgide, Türk resminin önde gelen sanatçılarının eserleri festival boyunca sergilenecek.

Büyükelçiler satranç turnuvası

Geleneksel El Sanatları başlığı altında, ‘Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı’, Kaligrafi Sanatı, ‘Ebru Sanatı’, ‘Tokat Kumaş Baskı’ sanatlarına ilişkin canlı performanslar Hacı Bayram Veli Cami avlusunda sanat severlerle buluşacak. Sanatçı Bestami Gerekli’nin festival boyunca 19.00 – 05.00 saatleri arasında gerçekleştireceği ‘Ay’ projesi Melike Hatun Camii ile Ankara Vakıf Eserleri Müzesi arasında sanatseverleri bekleyecek.

‘Yavuz İşçen ile Ulus Gezileri’ ise 9, 16 ve 23 Ekim tarihlerinde 15 kişilik gruplarla yapılacak.

Nazmi Kal, “Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar-Cumhuriyet’in Kalkınma Mucizesi: 1923-1939” kitabının yanı sıra İsmet İnönü ve Atatürk hakkında kaleme aldığı diğer yapıtlarını Galeri Z’de 2 Ekim’de imzalayacak. Galeri Z ayrıca 8 – 9 Ekim tarihlerinde ‘Arzu Yalnız ile Filografi ve Sitringart’ workshopına da ev sahipliği yapacak.

Çağdaş bir sanat dalı olan canlı heykel gösterisi ise, dönem insanları ile günümüz insanını bir araya getirmek ve etkileşimde bulunmalarını sağlamak üzere birleştirecek olan ‘Köşebaşı Canlı Tarih’ etkinliği adı altında, 3 Ekim’de Hamamönü’nde sanatseverlerle buluşacak.

Antik dönem ekmeklerinin hikâyesi

‘Anadolu'nun Gastroarkeolojik Zenginliği’ etkinliği ise 9 Ekim’de Roma Hamamı’nda. Etkinlikte Ankara’nın Roma Dönemi’nde yapılan ve bazılarının günümüze kadar geldiği tespit edilen Antik Dönem ekmekleri Başkent Üniversitesi TGA (Thermopolium Gastronomi Akademisi) fırınlarında üretilerek, Anadolu Medeniyetleri Müzesi depolarında yer alan antik dönem ekmek damgaları ile damgalanıp Roma Hamamı’nda açık havada kurulacak tezgâhlarda hikâyeleri anlatılarak tadılacak.

Roma Hamamı’nda 16 Ekim’de gerçekleştirilecek ‘Edebiyatın Şifreleri Oryantiring’ etkinliğine ise Başkent Kültür Yolu kapsamında oluşturulacak Edebiyat Rotası üzerinde belirlenecek odaklar kullanılarak Türkiye Oryantiring Federasyonu danışmanlığında sporcular ve aileler katılacak.

Ankara Etnografya Müzesi Bahçesi de 15 ve 16 Ekim tarihlerinde ‘Kahve Kültürü’nün Türk toplumunun sosyo-kültürel hayatına kattığı değerlerinin anlatılacağı ve kahve tadımının yapılacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak.