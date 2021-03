Bee Gees’in Stayin’ Alive şarkısı engelli gençlerin sesi olacak

Takip Et



Bee Gees’in yaşayan tek üyesi Barry Gibb, “Stayin Alive” şarkısını toplumsal farkındalık için İZEV’e (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) bağışladı. İZEV ‘’Fark Band’in seslendirdiği ‘’Yanımda Ol, Benimle Ol’’ şarkısı, bütünleşmiş bir toplum için birliktelik çağrısı yaparken, özel gereksinimli gençlerin hayatın her alanında var olabileceklerini temsil etmeyi amaçlıyor.

Video klipte İZEV’in özel gereksinimli bireylerden oluşan Fark Band adlı müzik grubunun üyeleri olan görme engelli solist Buğra Kurtuluş’a özel gereksinimli İZEV gençleri Elif Yavuz, Selva Çavuşoğlu, Okan Dinç ve Tan Aytıs eşlik ediyor. Mottoları ise: Eksik yaprağı sen tamamla!

Daha önce Pink Floyd

İZEV, bundan iki yıl önce toplumda engelli olarak tanımlanan özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Another Brick In The Wall’un Türkçe versiyonu Yaşam Hakkı - Duvar klibi ve ‘Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar’ mottosuyla başta Pink Floyd grubunun kurucusu Roger Waters desteğiyle Selda Bağcan, Kubat, Koray Avcı, Funda Arar ile şarkının seslendirilmesini sağlamıştı.

Klipte zihinlerdeki duvarı temsil eden duvarı yıkan 30 farklı özel gereksinimli birey bu kez Bee Gees’in – Stayin Alive’ın İZEV aracılığıyla ülkemizdeki özel gereksinimli bireylere hediye edilmesini sağladı. Şarkının Türkçe versiyonu olan devam klibiyle başta YouTube olmak üzere tüm müzik platformları aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşılması ve toplumda çok yönlü farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Görme engelli, down sendromlu ve zihinsel özel gereksinimi bulunan İZEV gençleri Bee Gees grubunun desteğiyle gerçekleştirdikleri çalışmayı, ülkemizdeki on binlerce özel gereksinimli birey ve ailelerine hediye ediyor. Hedefleri tüm özel gereksinimli bireylerin hayata eşit yaşam hakkıyla katılmalarını sağlamak, onlar için kurulması gereken yaşam köyüne dair gündem oluşturmak ve bütünleşmiş bir toplum için kamuoyu yaratmak.