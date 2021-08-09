Beykoz Kundura’da canlı müzik eşliğinde sessiz filmler

Kundura Sinema ve Sahne’nin düzenlediği ve Boğaz’ın kıyısında film ve müziğe davet eden Bir Yaz Gecesi Festivali devam ediyor. Beykoz Kundura’da gerçekleştirilen festivale, Beşiktaş rıhtımdan hareket eden tekne servisi kullanılarak veya Beykoz İskelesi’nden kalkan ring hizmeti veren araçlarla gelinebiliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Bir Yaz Gecesi Festivali’nin biletleri beykozkundura.com adresinden satın alınabiliyor. Gösterimlerin 21:00’de başladığı, kapı açılışının ise 17:00’de olduğu festivalde, gösterim öncesi"Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” sergisi gezilebiliyor. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’i kapsayan zengin bir geçmişe sahip Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften bakmaya davet eden sergi; fabrikadan kalan makineler, belgeler, eski çalışanlar ve ailelerinin bağışladığı nesneleri ve 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini bir araya getiriyor.

Program

Festival programı şöyle sürüyor

13 Ağustos 2021, Cuma | 21:00

Sofa und Bett (Tretya meshchanskaya) / Bodrum Katı Aşıkları​

(Korhan Futacı’nın canlı müziği eşliğinde)

14 Ağustos 2021, Cumartesi | 21:00

Abwege / Dolambaçlı Yollar

(Baba Zula’nın canlı müziği eşliğinde)​

15 Ağustos 2021, Pazar | 21:00

The Peasant Women of Ryazan / Ryazan’ın Kadınları​

(Kolektif İstanbul’un canlı müziği eşliğinde)