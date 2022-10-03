Beyoğlu Kültür Yolu Festivali coşkusu sürüyor

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin ilk rotası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu sene 23 Ekim’e kadar sürüyor. İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşıyan festival, AKM’den başlayıp Galataport’a ulaşan 4,1 kilometrelik festival rotasında gündüzden geceye uzanan bir dizi etkinlikle toplumun her kesimini kültür ve sanat zenginlikleriyle buluşturuyor.

AKM’nin tüm salonlarında festival havası

Festivalde, 7’den 70’e herkesin ilgi ve beğenisine uygun etkinlikler yer alıyor. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), tüm salonlarıyla sanatseverlere kucak açacak. İşte etkinliklerden seçmeler:

Stanley Kubrick’in en kapsamlı sergisi

Festival kapsamında İstanbul Sinema Müzesi, kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in sergisine ev sahipliği yapacak.

Coşkun Aral ile fotoğraf heyecanı

Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisi, tüm fotoğraf severlere açık olan fotomaraton etkinliğinin sergisinden çocukları da kapsayan fotoğrafçılık atölyelerine farklı buluşmalara sahne olacak. Sanatseverler, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral’ın da aralarında bulunduğu duayen isimlerle bir araya gelme şansı bulacak.

Mehmet Akif Ersoy sohbetleri

Festival boyunca milli şair Mehmet Akif Ersoy, Mısır Apartmanı’ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’nde anılacak. Milli şair için birbirinden değerli isimlerin katılımıyla 23 sohbet etkinliği yapılacak.

Fırat Neziroğlu da festivalde

Grand Pera Cercle D'orient’te kendi ismini taşıyan özgün tekniği ile dokuma sanatına yeni nesil bir yorum getiren sanatçı Fırat Neziroğlu’nun eserlerinden oluşan sergi ve dokuma tezgâhlarında atıklarla yapılan yaratıcı workshop programları sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikler meydanlara taşacak

Taksim Meydanı, Galatasaray Meydanı, Tünel Meydanı ve Fransız Kültür Merkezi’nin önü gibi alanlar hem Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi kültürel miraslarımızla ilgili etkinliklere hem de horondan halaya, salsadan flamenkoya dünya danslarını kapsayan gösterilere sahne olacak.

Carmen 15 yıl sonra AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye taşıyacağı Carmen operası 15 yıl sonra AKM’de izleyicilerle buluşacak.

Yıldızlar geçidi

Festival kapsamında İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin konukları Alireza Ghorbani ve Yavuz Bingöl 4 Ekim’de, Buika 5 Ekim’de, İrfani Türküler 6 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak. Letonyalı opera sanatçısı Kristine Opolais ile tenor Murat Karahan 8 Ekim’de, Paco Pena & Friends 9 Ekim’de, Amerikalı caz sanatçısı Stacey Kent 10 Ekim’de, Havasi 11 Ekim’de, Fahir Atakoğlu 14 Ekim’de, Monica Molina 16 Ekim’de, kamança sanatçısı Mark Eliyahu 18 Ekim’de, Yusuf İslam 19 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye çıkacaklar.

Açık hava konserleri ücretsiz

Aralarında Goran Bregoviç, Göksel, Fatih Erkoç, Mazhar Alanson, Sertab Erener, Ceza, Levent Yüksel, Murat Dalkılıç, Ümit Besen & Pamela, Kubat, Erol Evgin ve Murat Boz’un da bulunduğu pek çok sanatçı ise açık havada müzik ziyafeti yaşatacak.