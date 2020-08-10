Beyoğlu Talimhane Sahne açıldı

10 Ağustos 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin önemli ayaklarından biri olan ve Bakanlığın yanı sıra Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan Beyoğlu Talimhane Sahne hayata geçirildi. Beyoğlu Talimhane Sahne’de gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri ile bölgeyi çekim merkezi haline getirmek hedefleniyor.

Beyoğlu Talimhane Sahne’nin sosyal mesafe şartları sağlanarak gerçekleştirilen açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Beyoğlu Talimhane Sahne’nin açılışında İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da bir konser verdi.

Beyoğlu İstanbul’un özü ve özeti

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu'nun İstanbul'un özü ve özeti olduğunu belirterek “Talimhane Sahne ve 8 Ağustos'ta başlayıp Eylül sonuna kadar devam edecek Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi, opera ve baleden halk müziği ve tiyatroya uzanan bir sanat coşkusuyla atacak. Beyoğlu'nda yaptığınız bir yürüyüşte dili, kültürü, inancı birbirinden farklı nice hayatların içinde yol alırsınız. Bu toprakların medeniyet mirası bizlerle yaşamaya devam etmektedir. Üzerimize düşen görev, mirası varise ulaştırmak için korumaktır. Bunun en estetik ve zarif yolu ise kültür ve sanat etkinlikleridir. Açılışını yapmakta olduğumuz 147 kişi kapasiteli Talimhane Sahne ile Beyoğlu Kültür Festivali de bu düşünceden hayat bulmuştur" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Kültürün ve sanatın yaşaması, devam etmesi için yerel yöneticiler başta olmak üzere devletimize, milletimize, sanatçılarımıza hep birlikte destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler bu dönemde sanatın ve kültürün kalbi olan Beyoğlu'nda hem sanata ve kültüre bir destek, hem de sanatçıya ve kültür insanlarına, sinema sektörüne her anlamda destek verebileceğimiz arayışlar içerisinde olduk” diye konuştu.

Talimhane bölgesinin yerli, yabancı binlerce misafire ev sahipliği yaptığını belirten Yıldız, "İstedik ki insanları ağırlayan bu bölge artık sanatı da kültürü de müziği de ağırlasın. Sanat ve kültür de burada en yüksek bir dozda kendine yer bulabilsin" dedi.

İstanbul’un parlayan yıldızı

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na destekleri için teşekkür ederek, "Biz, Talimhane'ye sonuna kadar inananlardanız. Bu bir başlangıç olacak. Çok uzun yıllardır bugüne şahitlik etmeyi bekliyorduk” dedi. Talimhane’nin İstanbul’un parlayan yıldızı olduğunu söyleyen Eresin, İstanbul’a gelen turistlerin büyük bir bölümünün ilk tanıştıkları yerin ağırlıklı olarak Talimhane olduğunu söyledi. Eresin, “2-3 yıl öncesinde turizmde yaşanan sıkıntılı günlerde en çok etkilenen bölge Talimhane olmuştu. 2019 yılından itibaren en hızlı toparlanan ve yükselişe geçen bölge yine Talimhane oldu. Pandemiyle birlikte tüm turizm sektöründe olduğu gibi Talimhane otelleri de sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bu günler de geride kalacak ve Talimhane 10 bini aşan yatak kapasitesiyle yine binlerce turistin konaklamasını ve ağırlanmasını sağlayacak. Talimhane İstanbul’un en önemli turizm bölgelerinden biri olma niteliğini sürdürecek” dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu’nda Galata Kulesi’nde başlayan güzergâh Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Emek Sineması, Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Atlas Pasajı İstanbul Sinema Müzesi ve Taksim Camii Kültür Merkezi ile devam ederek Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile son buluyor.