Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolları’nda festival coşkusu 28 Mayıs’ta başlayacak

İstanbul ve Ankara’nın, tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak ve sahip oldukları kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu projeleri aynı anda iki festivalle sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 28 Mayıs – 12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek festivaller, geniş içerik yelpazesinde 7’den 70’e herkes için planlanmış 2 bine yakın etkinliğe ve 6 binden fazla sanatçıya ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği “Kültür Yolu Festivalleri” şehirlerin kültürel, mimari ve tarihî miraslarına rotalarla dikkat çekerken farklı kültürel deneyimleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültürel hayata katılımın ve kültür turizminin önemli stratejik projelerinden biri olarak ortaya koyduğu Kültür Yolları, kültürel mirasın, somut ve somut olmayan ürünleriyle bir bütün olarak korunup yaşatılmasını ve dünya vitrinine taşınmasını misyon ediniyor.

Başkent Kültür Yolu

Başkent Kültür Yolu rotası; Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet dönemi ve yeni çağdaş Ankara olmak üzere farklı dönemlere ait 70’ten fazla durak noktasından oluşuyor. Ankara’nın simgelerinden biri olan Ankara Kalesi, eşsiz değerde bir koleksiyona sahip yüz yıllık Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 400 yıllık geçmişi ile başkentin en önemli dini yapıları arasında yer alan Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü tarihî kent dokusu, Roma medeniyetinin anıtsal yapıları olan Augustus Tapınağı ile Roma Hamamı gibi tarihî eserlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyonu yaptırılan Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin eserlerinden İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ve CSO Ada Ankara gibi modern sanat yapıları, müzeler, sanat galerileri, tarihî yapılar ve anıtlar yaklaşık 4,7 km uzunluğundaki Başkent Kültür Yolu Festivali rotası üzerinde yer alıyor.

Beyoğlu Kültür Yolu

Sanatçıların ve 53 farklı kültür sanat kurumunun katılımıyla gerçekleştirilecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu yıl 84 farklı noktada, 4 bin 500’ün üzerinde sanatçının bin 500’den fazla etkinliğine ev sahipliği yapacak. Beyoğlu Kültür Yolu’nun açılış konseri Rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Yunan sanatçı Glykeria ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak.