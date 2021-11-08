Beyoğlu’ndaki “Kültür Yolu”nu takip ettiniz mi?

Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, çağdaş sanatçıların çalışmalarından üniversiteli öğrencilerin çalışmalarına, özel koleksiyon eserlerinden festival için üretilmiş eserlere, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali; her dalda sanat-sanatçı-sanatsever birlikteliği sağlamayı amaçlıyor.

Festival kapsamında 41 adet kapalı ve 24 adet açık mekân olmak üzere toplam 65 noktada sanat ve kültür etkinlikleri ile Beyoğlu, geniş içeriğe sahip bir festivale ev sahipliği yapıyor.

Festival içeriğindeki sergi, etkinlik ve konserlerin gerçekleştirileceği Beyoğlu’nun kültür sanat mekânları şöyle:

Atatürk Kültür Merkezi, Gezi Parkı, Taksim Camii, Taksim Maksim, İstiklal Caddesi, İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Grand Pera Cercle d’Orient, Emek Sahnesi, Atlas Sineması, Tünel Sahnesi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Garibaldi Sahnesi, St. Antoine Kilisesi, Odakule Pasajı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tophane-i Amire, Paket Postanesi, Galataport, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SALT Galata, İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Taksim 360, İstanbul Sinema Müzesi, Pera Müzesi, Akbank Sanat, Türkiye Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi, Tomtom Mahallesi, Asmalımescit Sanat Galerisi, PiArtworks, X-İst Sanat Galerisi, Rahmi M. Koç Müzesi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Argiza Sanat Galerisi, Art On Sanat Galerisi, Madame Tussauds İstanbul, Sanatorium Sanat Galerisi, Meşher Sanat Galerisi…

Tüm sergi ve etkinlik mekanlarına ek, Beyoğlu sokakları ile Beyoğlu’nda bulunan müze ve galerilerin de festival mekanlarını oluşturduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde 65 noktada

• 44 Sergi ve Özel Proje,

• 1000’den fazla Sanatçı,

• 75 Konser,

• 45 Atölye Çalışması,

• 25 Sanat ve Edebiyat Söyleşisi,

• 15 Video Mapping Gösterisi,

• 10 Sanatçı Performansı gerçekleştiriliyor.