Bilkent Sahne AST perdelerini açtı!

09 Kasım 2020

Bilkent Center’ın Ankara’da hayata geçirdiği Bilkent Sahne, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun (AST) 57 yıllık deneyimi ile perdelerini açtı. Ankara Sanat Tiyatrosu kasım ayı boyunca ‘Bu Ne Biçim Mozart?’ ve ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ oyunlarını da Bilkent Sahne’de sergileyecek.

Asaf Çiyiltepe öncülüğünde, 1963 yılında kurulan ve bugüne kadar 170’i aşkın oyun sergileyerek Çağdaş Türk Tiyatrosu’na katkı sunan Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), 6 Kasım’da perdesini ‘Bir Valize Ne Sığar ki?’ oyunuyla açtı.

Bilkent Sahne AST, pandemi önlemleri gereği yüzde 50 koltuk kapasitesiyle izleyicilerini ağırlıyor. Maske takma kuralının zorunlu olduğu salona giriş ise HES kodu ile yapılacak. Yüzde 100 doğal hava kullanılarak havalandırılan salonlar her oyun sonrasında dezenfekte ediliyor.

Oyun takvimi

14 Kasım: Bir Valize Ne Sığar ki?, 22 Kasım: Bir Valize Ne Sığar ki?, 22 Kasım: Bu Ne Biçim Mozart?, 27 Kasım: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü.