“Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı” fotoğraf sergisi

Kuveyt Türk, belgesel yapımcısı ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy’un kutsal topraklarda objektifine yansıyan fotoğraflarından oluşan “Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı” isimli fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi, Kuveyt Türk’ün üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra kültür sanat camiasından önemli şahsiyetlerinin katılımıyla açıldı. İstanbul Beşiktaş’taki Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi’nde açılan sergi, 31 Ekim Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Ufuk Uyan

Serginin hayata geçirilmesine katkı sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, açılışta yaptığı konuşmada, “Katılım finans hizmetlerimizin yanı sıra ‘değerlerimizle büyüyoruz’ anlayışıyla hareket ederek, kadim medeniyetimizi yansıtan eserlerin gelecek kuşaklara ulaştırılması için gayret ediyor, bu kapsamda kalıcı değer üreten kıymetli sanatçılarımızın yanında yer alıyoruz. Mukaddes toprakların eşsizliğini ortaya koyan ‘Bir Belgeselcinin Hicaz’da 40 Yılı’ isimli fotoğraf sergisi, kadim medeniyetimizin izlerine ışık tutarak yolumuzu aydınlatıyor, değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına öncülük ediyor, örnek oluyor. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah’ın (sas), ‘Benim ümmetim orta ümmettir’ hadisi şerifine atıfla; aşırılıktan uzak, dosdoğru, dingin, temiz ve samimi duygularla dini hissiyatı yaşatan ve kutsal mekanları yansıtan bu kıymetli serginin hayata geçirilmesine katkı sunmaktan ve sizlere takdim etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.