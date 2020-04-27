“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasında kazanan eser belli oldu

27 Nisan 2020

Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Bu yıl online olarak bir araya gelen jüri değerlendirmesi sonucunda; “Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikâyesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci oldu. “Emojiler Diyarı” hikâyesiyle Çağla Çalova ikinci, “Tersine Dünya” hikâyesiyle Ali Eren Ayaz ve “Gök Taşı Canlıları” hikâyesiyle Cansu Akça üçüncülüğü paylaştılar.

Üçüncü döneminde, 22 farklı şehirden toplamda 268 başvuru alan Bir Hayal Bir Oyun’da birinci seçilen ‘Acayip Teknolojik Masallar’ isimli hikâye, Zorlu Çocuk Tiyatrosu yönetmeni Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun 2021 programı kapsamında Zorlu PSM’de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak…

Dereceye giren ilk üç hikâye ödüllendirilirken, ilk 15’e giren hikâyelerin tümü ise bir kitapta toplanarak yayımlanma şansını yakalayacak.