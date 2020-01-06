“Bir Yol Öyküsü” sergisini, küratörü Engin Özendes anlatıyor

06 Ocak 2020

Pera Müzesi, “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisi çerçevesinde sanatseverleri, küratör ve sanatçılarla buluşturuyor. 9 Ocak Perşembe günü saat 19:00’da küratör Engin Özendes’in anlatımıyla gerçekleştirilecek sergi turunda katılımcılar, farklı tekniklere ve bakış açılarına sahip fotoğraf sanatçılarının işlerine dair detaylı bilgi edinme şansına sahip olacak.

İki buçuk yıl sürdü

1839 yılında, fotoğrafın bulunmasının hemen ardından gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin 180. yıldönümü vesilesiyle Pera Müzesi’nde düzenlenen serginin küratörlüğünü, fotoğraf alanında yaptığı araştırma ve yayınlarla tanınan Engin Özendes üstlendi.

Sergi projesi kapsamında, farklı yaklaşımlara sahip 10 fotoğraf sanatçısı, aynı rota üzerindeki tarihi kentlere yolculuk yaparak ziyaret ettikleri yerleri, kendi özgün fotoğraf dilleriyle yeniden yorumladı. Küratör Engin Özendes, “Tüm bu görsel yolculuğu planlarken, günümüzün gelişmiş ulaşım ve iletişim koşullarında, çekimlerin bazı yerlerde 180 yıl öncesinden daha zorlu olacağını düşünmemiştik” diyor ve ekliyor: “Tam iki buçuk yıl süren bu büyük proje çekime ilk gidenler ve son gidenlerle gerçek bir yol öyküsüdür.”

10 fotoğrafçı

“Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisi, izleyiciyi Batı’dan Doğu’ya, Kiklad Adaları’nın mavisinden Sina Dağı’nın eteklerindeki kumlara uzayan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. Sergi projesi süresince Türkiye’den 10 fotoğrafçı; Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay, Marsilya’dan Şam’a 30’u aşkın tarihi kente yolculuk etti. Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları, bu kentleri 180 yıl sonra yeniden, günümüzün fotoğraf teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yorumladı.

Sergi projesi ve fotoğraf sanatçılarının çalışmaları hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, 9 Ocak Perşembe günü saat 19:00’da küratör Engin Özendes’in katılımıyla gerçekleştirilecek sergi turuna katılabilirler. Tura katılmak için Biletix’ten bilet alınabilir ya da resepsiyon@peramuzesi.org.tr adresinden rezervasyon yaptırılabilir. Rehberli tur, Pera Müzesi Dostları için ücretsiz, kontenjan sınırlı.