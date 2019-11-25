“Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos”
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergide, Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eser yer alıyor.
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