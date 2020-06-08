“Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisi uzatıldı

08 Haziran 2020

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın hazırladığı ve şu ana kadar 80 bin kişinin ziyaret ettiği sergi bir süredir pandemi nedeniyle kapalıydı. 8 Haziran 2020’de kapılarını tekrar açacak olan serginin üç boyutlu sanal turu ise Mart ayından bu yana 40 bin kişi tarafından gezildi.

Beyoğlu’nda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat’ın üç katına yayılan sergi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesi’nin desteği ile Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi işbirliğinde hazırlandı. Sergide Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen toplam 368 eser yer alıyor.

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra 8 Haziran 2020 tarihinde tekrar açılacak olan serginin ziyaretçi sayısı sosyal mesafeyi korumak adına her katta beş kişi ile sınırlı olacak. Sergi girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçülerek içeri alınacak ve maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Akdeniz'in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.

Sagalassos Roma İmparatorluk Hamamı kazılarında açığa çıkarılan İmparator Marcus Aurelius heykeli, müze girişinde ziyaretçileri karşılıyor. Orijinali yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan heykelin beyaz mermerden yontulmuş başı, kolları ve bacakları sergiye getirildi. Restorasyonu 2010 yılında tamamlanan Sagalassos Antoninler Çeşmesi, Marcus Aurelius tarafından yaptırılmıştı. Sergide, Sagalassos’a “Pisidia’nın birinci kenti” unvanını veren İmparator Hadrian heykeline ait baş da bulunuyor. İmparator Hadrian ve Marcus Aurelius, Roma’nın Beş İyi İmparatoru arasında yer alıyor.

Sergi kitabı

Sergiye, Sagalassos ve içinde bulunduğu Pisidia Bölgesi’nin bütün tarihi katmanlarının paylaşıldığı kapsamlı bir kitap eşlik ediyor. Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçe ve İngilizce hazırlanan ve yayınevinin 5 bin 500. kitabı olan Bir Zamanlar Toroslar’da Sagalassos kitabında yer alan 27 makale her biri alanında uzman araştırmacılar tarafından güncel veriler ışığında kaleme alındı. Bu nedenle Pisidia ve Sagalassos konusunda en güncel yayın ve kaynak kitap niteliğinde.