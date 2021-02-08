Bitcoin fiyatı 41 bin dolar seviyesini kıramadı

Bitcoin, 30-35 bin dolar aralığında yaşanan konsolidasyonun ardından geçtiğimiz hafta içinde başlayan yukarı hareketinde hafta sonu 41 bin dolar sınırına kadar yükseldi. Ancak 41 bin doları aşamayan Bitcoin fiyatı şu sıralarda 38.143 dolar seviyesinde.



Analistler, kurumsal yatırımcılardan, hedge fonlardan gelen destek ile 41 bin dolar seviyesini yeniden aşmaya çalışan Bitcoin'in kar realizasyonları ile geri geldiğini belirtiyorlar.

Bitcoin fiyatının 41 bin doları test etmeye çalışmasında Bill Miller'in hedge fonu Miller Opportunity Trust'ın SEC'e verdiği bildirimde Grayscale üzerinden Bitcoin'e yatırım yapacağını belirtmesi etkili oldu. Miller'in hedge fonu hali hazırda 2,25 milyar dolar büyüklüğünde varlık yönetiyor.



Analistler, Bitcoin fiyatının 38 bin dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde yeniden 40 bin-41 bin 900 dolar aralığının yeniden hedeflenmesini bekliyorlar. 28 bin dolar seviyesini altına inilmesi halinde ise 35.800-35.300 aralığına kadar geri çekilme yaşanabileceği de belirtiliyor. Buranın saltındoa ise 50 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği 32.840 dolar desteği yer alıyor.