“Bizim yemeklerimiz harika!” diyoruz, ama…
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen ve 90 ülkeden katılımcının geldiği 10’uncu Boğaziçi Zirvesi’nde düzenlenen Gastronomi Paneli’nde Türkiye’nin gastronomi ülkesi olabilmesi konusu masaya yatırıldı.
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