BM Uluslararası Cam Yılı’nda İstanbul’da sanatsal cam sergisi

BM tarafından onaylanan “Cam Yılı” kapsamında hayata geçirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “Sanatsal Cam Sergisi’, 1 - 28 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, sanatseverlerle buluşuyor. Binlerce yıllık geçmişiyle camın, sanat malzemesi olarak kullanıldığı ve bir grup sanatçının oluşturduğu seçkinin küratörlüğünü Ekrem Özen üstleniyor. Sergide, 40 cam sanatçısı özgün anlatım biçimlerini, sanatsal etkilenmelerini çağın plastik değerleriyle buluşturarak izleyiciye aktarıyor.

Meral Öztürk

Serginin yürütme Kurulu Başkanı Meral Öztürk, amaçlarının Türkiye’de cam sanatının bilinirliğini artırmak, gençlerle birlikte Türk cam sanatının Uluslararası platformlarda yer almasını sağlamak ve cam sanatına dikkat çekmek olduğunu ifade ediyor. Meral Öztürk, “Birleşmiş Milletler tarafından 2022 Uluslararası cam yılı olarak ilan edilmesi de camın evrensel önemini anlatan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. BM tarafından onaylanan Cam Yılı dolayısıyla yapılan projelerle, insanlık tarihindeki en dönüştürücü malzeme olarak camın gerçek değerini bulması için farkındalık oluşturulması, insan yaşamındaki, sanattaki ve teknolojideki inanılmaz tarihine yönelik dikkat çekme, geçmişten geleceğe uzanan gelişim serüvenine de tanıklık etme ve sanata yansıtılmasını izleme olanağı sunuluyor. Olağanüstü üretim yöntemleri, doğal güzelliği ve doğanın tüm renk yelpazesini yakalama ve gösterme özelliğine sahip bu malzeme ile 40 cam sanatçısı özgün anlatım biçimlerini, sanatsal etkilenmelerini çağın plastik değerleriyle buluşturarak izleyiciye aktarıyor” diyor.