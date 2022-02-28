Bocuse d'Or Avrupa Finali için geri sayım başladı

Bocuse d’Or’un Avrupa seçmeleri, Metro Türkiye iş birliğinde Sirha Budapeşte’de 23-24 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bocuse d’Or Avrupa seçmelerinde ülkemizi şef Emre İnanır temsil edecek. Halen Çırağan Sarayı’nda Tuğra restoranın Head Chef’i olarak çalışmakta olan Şef Emre İnanır, 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin birçok farklı şehrinde beş yıldızlı otel ve restoranlarda Chef de Cuisine ve Executive Chef olarak ve 2 yıl da Güney Afrika’daki Türkiye Büyükelçiliğinde Chef de Cuisine olarak çalıştı.

Bocuse d'Or Avrupa Seçmeleri 2022'ye Türkiye’nin yanı sıra; Polonya, Estonya, Ukrayna, Danimarka, Fransa, Slovakya, İsviçre, İzlanda, Belçika, Finlandiya, İspanya, Macaristan, Hollanda, Birleşik Krallık, Letonya, Norveç, Rusya ve İsveç katılacak.

Bu senenin iki ana teması geyik eti ve patates olurken, yarışan şefler ve komileri, geyik temasını ekşi krema, ördek ciğeri ve süzme peynir kullanarak hazırlayacak. Yarışmacıların daha önceden seçtikleri Coronada, Madison veya Anuschka patateslerinden birini kullanarak yapması gereken patates temasında, bu yılki tema gereği hayvansal protein olarak sadece yumurta ve süt ürünleri kullanılabilecek. Bu iki temadan hazırlanan tabaklar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.