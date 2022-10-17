Bodrum, Akdeniz’de mavi ekonominin liderliğini hedefliyor

Türkiye turizminin en önemli destinasyonlarının başında gelen Bodrum, dünya ve Akdeniz turizmine yön veren pek çok ismi Bodrum Turizm Forumu’nda ağırladı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı ve 34. Amerikan Hastanesi The Bodrum Cup iş birliğiyle Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’da düzenlenen forumda, “Mavi Ekonomi Hakkında Yeniden Düşünmek” başlığıyla paneller ve Think-Tank toplantıları gerçekleştirildi.

Süleyman Uysal

Kıdemli Yapımcı ve Africa Matters programının sunucusu Adesewa Josh’un moderatörlüğünde başlayan forumun açılışında konuşan Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Cup’ın sadece bir yarış değil Bodrum’un tüm güzelliklerinin bir haftaya sığdırılmış hali olduğunun altını çizerek, “Kurum olarak hedefimiz sürdürülebilirliği sağlamak, Bodrum Cup’ın arkasında herkesi birleştirmek” dedi.

Ahmet Aras

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu forumla Akdeniz ve Türkiye turizmini geleceğe taşıyacak sürdürülebilir projelerin gündeme getirilmesine fırsat sunduklarına dikkat çekerek, “Bodrum olarak mavi ekonominin ve sürdürülebilir turizmin liderliğini hedefliyoruz” diye konuştu. Aras, ortak geleceğimiz için bir fırsat bölgesi oluşturulması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Turizm sektörünün dünyada dayanıklılığının artırılması ve sürdürülebilir hale dönüşmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. Bodrum olarak kültürel değerlerimizle ve doğamızla büyük bir potansiyele sahibiz. Sadece deniz ve kum değil, eko turizm, kırsal turizm, kültürel turizm gibi pek çok imkân sunabiliyoruz. Artan iklim krizi ve çevreyle ilgili diğer sorunlar, turistlerin gittikçe seyahat tercihlerini daha çok etkilemeye başladı. Biz de turizm stratejilerimizi Mavi Ekonomi gerçeklerine uygun biçimde geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sürdürülebilir turizm, yerel ekonominin çeşitlenmesi, yerel kalkınmanın ele alınması ve gelecek açısından hem fakirliğin hem göçün azaltılması için önem arz ediyor. Turizm önemli bir yumuşak güç; sosyal, kültürel kalkınmaya çok ciddi katkılar sağlayan; barışa ve demokrasiye katkı yapan bir sektör.”

Osman Gürün

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla’nın bin 448 kilometre kıyı uzunluğuyla pek çok turistik destinasyona sahip bulunduğuna, Bodrum’un bu açıdan bir amiral gemisi olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turizm, barışı, sevgiyi ve karşılıklı anlayışı olumlu etkileyecek önemli bir hareket. İnsanlar birbirini tanıdıkça sabit fikirlerden uzaklaşabilir. Kavganın olduğu yere turist çekmek mümkün değil. Bunun için önemli konu, Akdeniz’i bir barış denizi haline getirmek; birbirimizin kültürünü, arkeolojik değerlerini daha çok tanımak ve birbirimizi daha çok sevmeyi sağlamaktır. Bu toplantının da amacı bu. Çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için daha güzel bir dünya yaratabiliriz. Sizler bu amaçlara dolaylı olarak etki eden çok önemli aktörlersiniz.” dedi.