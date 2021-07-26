Bodrum Loft’da açık hava heykel parkı

Bodrum Loft - Sevil Dolmacı Art Gallery işbirliğiyle hayata geçirilen açık hava heykel parkı ‘Loft Art Sculptville’ Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir etkinlikle açıldı. Türk ve uluslararası 11 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 21 farklı eserin konumlandırıldığı Loft Art Sculptville sergisi, Eylül ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Loft Art Sculptville’de Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros’un alternatif malzemelerle ürettiği ve toplumsal mesajlar içeren karınca enstalasyonları ‘House Taken’ Türkiye’de ilk kez sergileniyor. Güney Koreli heykeltraş Seo Yang Deok’un Meditation serisinin bir eseri Capri'de, ikincisi Mayfair Sculpture Trail’de üçüncüsü ise Loft Art Scuptville’de yer alıyor.

Heykeltraş Ozan Oganer’in Alice Harikalar Diyarında serisinin bir devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu Bodrum Loft için özel konumlandırılırken, genç sanatçılar Yasin Uysallar ve Gözde Can Köroğlu çağdaş yorumlarıyla yer alıyor.

Loft Art Sculptville ayrıca Genco Gülan, Bahadır Çolak ve Fırat Engin gibi Türk heykeltıraşların yanı sıra Alea Pınar Du Pre, Haluk Akakçe, Ruby Anemic gibi isimlerin eserlerine de ev sahipliği yapıyor.