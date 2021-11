Bodrum’da yelkenler “umut”la doldu

“Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine, / Civarından çığlıkla yorgun martılar kaçtı / Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine / Hayâl iklimlerine yeni bir gemi yelken açtı” diyor şair Ali Mümtaz Arolat, Bir Gemi Yelken Açtı şiirinin ilk dizelerinde. Yelkenler, bende daima “başını alıp gitmek” duygusu uyandırmıştır. Babam gibi, denizciliğe hep ilgi duymuş, (o bahriyeli olmak istiyormuş) gemilerle yolculuğu her zaman sevmişimdir.

Bu nedenler sözcük dağarcığıma da birkaç denizcilik terimini sevgiyle yerleştirmişimdir. Bunlardan birisi olan “Kolay gelsin pruvanız neta rüzgârınız kolayına olsun”u öğreneli kim bilir kaç yıl oldu?! Pruva, teknenin başı; neta, net yapmak… Yani “yolun açık olsun” diye söyleyebiliriz… Hele bir de denizcilerin “rüzgârları kolayına olursa…”

Geçtiğimiz hafta, Bodrum’un lacivert denizinin ortasında kâh rüzgârları bekleyerek kâh köpükleri seyrederek geçti günler. Sonbaharın hüznü, henüz denizlere ulaşmamıştı. Bir kez daha American Hospital The Bodrum Cup’taydım. Tabii ki yanıma, geleneksel The Bodrum Cup eşlikçim “Aganta Burina Burinata”yı da almıştım. Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 1946 yılında yazdığı romanın adıydı. Denizcilik dünyasında “serenlerin üstündeki üst ve alt yelkenleri tut" anlamına geliyordu bu üç sözcük. Akdeniz’in önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışlarından American Hospital The Bodrum Cup’ta da bu terimi “kolay gelsin pruvanız neta rüzgârınız kolayına olsun” gibi sık sık duyacaktım…

Erman Aras

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras “33 yıl önce bu işe karar verdiğimizde gulet turizminin gelişim potansiyelini görmüştük. Koylar şahane, süngercilik ve denizcilikten gelme yemekler harika... Bunu yelkenlerle süsleyelim istedik; turizme katkı olsun. Rüzgârı kullanırsak sezonumuzu 12 aya çekebiliriz diye düşündük. Her yıl ekim ayında düzenlenen The Bodrum Cup sayesinde Bodrum’un her mevsim güzel olduğunu gösteriyoruz” demişti. İşte yine o şahane koyları geziyorduk, aklımda yine şiirlerden dizeler “Görmüyor musun / her yerde hürriyet. / Yelken ol, kürek ol, /dümen ol, balık ol, su ol. / Git gidebildiğin yere” diye boşuna dememişti Orhan Veli Kanık…

Mavi Yolculuk lezzetleri

Tabii ki lezzetler… Gastronomi, turizmin en önemli değerlerden birisi. Mavi Yolculuk’un da kendine ait bir mutfağı var, The Bodrum Cup’ta benim de jüri üyesi olarak bulunduğum lezzet yarışmaları yapılıyor. Bu sene pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi, ama tarifler, bir yemek kitabına dönüştü.

Süleyman Uysal

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Kurumların verdiği desteğin her sene giderek artması bizleri çok mutlu ediyor. Sosyal sorumluluk projelerimize önem verip bununla öne çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda artık etkinliğimizde kara aktivitelerine de ağırlık veriyoruz” diyordu, bu sene de öyle oldu. Ama bu kez nedeni, yüreklerimizde hiçbir zaman soğumayacak orman yangınlarıydı. Havalimanından Bodrum’a gelirken yolun iki tarafında kilometreler boyunca yanmış ağaçlarının siyahlığıyla mateme bürünmüş tepelere bakarken gözyaşlarımı tutamıyorum. Yanmamış olanlar, alevlerin cehennemi sıcaklığından kavrulmuş, tozlu bir kahverengiye dönüşmüştü…

Bu sene yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturulan rotada çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek oluyor; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı duruşunda bulunuyordu.

#HepBeraber

Yarışlara izleyici olarak katıldığım gün, The Bodrum Cup’ta yelkenler ağustostaki yangında büyük zarar gören Çökertme’de demir atmıştı. #HepBeraber başlığı altında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyordu. Orman yangınlarını söndürme mücadelesinde emek veren isimsiz kahramanlarla bir araya gelinmiş, organizasyon ekipleri onlara duydukları minnettarlığı bir kez daha ifade etmişlerdi. Çökertme sahili #HepBeraber İyilik Alanı olarak belirlenmişti. Burada, Çökertmelilere destek olabilmek için yöre sakinlerinin kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapabilecekleri çadırlar kurulmuştu. Çökertmeliler, kendi elleriyle yaptıkları sabun ve el işlerinin yanı sıra zeytinyağı, bal ve reçel gibi birçok taze ve doğal ürün satıyorlardı. Yanındayım Derneği, 5-14 yaş arasındaki çocuklarla Çökertme’de İyilik Alanında buluşarak eğlenceli etkinlikler gerçekleştiriyordu.

Anka kuşunun hikâyesi

Daracık bir patikadan geçerek ulaştığımız yan koyda, Bodrum Dans Kulübü’nün Kamerun, Macaristan, Polonya gibi dünyanın dört bir yanından gelen genç üyeleri Land Art etkinliği çerçevesinde yangın alanlarından topladıkları malzemelerle küllerinden doğan bir anka kuşu heykeli ve birçok enstalasyon oluşturmuşlardı. Eserler, çok etkileyiciydi. Özellikle de bir kanadı hâlâ yeşil anka kuşu, umudu/umudumuzu temsil ediyordu.

Eserlerin arasındaki büyük beyaz piyano, yangın alanından toplanan kavrulmuş ağaçlar arasındaki doğal bir platforma yerleştirilmişti. Beyaz piyano, aynı zamanda, hiçbir şeyin imkânsız olmadığına, dünyanın iyilik ve güzellikle kurtulacağına yapılan bir vurguydu. Piyanonun başına oturan caz piyanisti Kerem Görsev’in dinletisi ise katılımcılara duygusal anlar yaşatacaktı.

Su altına da dikkat çekildi

Bir sonraki akşam, gala yemeği öncesinde web sitesi Oggusto su altı dünyası ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için sualtı fotoğrafçısı Kerim Sabuncuoğlu ile “Yaşanabilir bir dünya için sualtında mesajınız var” konulu özel bir etkinlik düzenledi. Dünyanın dört bir yanında çekilen su altı fotoğrafları paylaşılırken Sabuncuoğlu’nun 2012 yılında Bodrum’da bir deniz tavşanını görüntülediği “Underwater Flame” isimli fotoğraf American Hospital The Bodrum Cup desteklediği vakıflar yararına açık artırmada destek için iki kez satıldı!

150 tekne, bin 500 denizci

150’den fazla tekneyi, bin 500’den fazla denizciyi ve 10 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan The Bodrum Cup, Kissebükü-Bodrum Erol Ağan etabıyla son buldu. Ödül töreni, Ağanlar Tersanesinde yapıldı. Şampiyon bu sene Hızır 1 olarak kayda geçti ve İlhan Koman'ın vefatından önce çizimlerini tamamlayarak prototipini hazırladığı Sonsuz Sütun eserinden esinlenerek oluşturulan ödülün sahibi oldu.

Son etkinlik, tüm gelirinin Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Fonu ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne bağışlandığı Teoman konseriydi.

Bodrum’da bir kez daha ilin, ilçenin kurum ve kuruluşları, devlet, belediyeler bir araya gelerek “#HepBeraber” The Bodrum Cup’ı gerçekleştirdiler. Yelkenler “umut”la doldu. Felâketin vurduğu Ege kıyılarında dağlar ve tepelerin yeniden yemyeşil olacağı bir gelecek hepimizin umudu, ortak hayaliydi.