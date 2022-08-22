Bodrum’da zeytin ağaçlarının altında sanatçılardan “En Güzel Aşk Sahneleri”

Zeytin tek kelimeyle beni büyüleyen bir meyve... Önce ağacına hayranım... Heykel gibi, yoo ne gibi'si gerçekten heykel olarak nitelendirebileceğimiz bir gövdesi var... Neredeyse ölmeyeceği varsayılıyor, çünkü zeytin ağacı, yıllar içinde kendini yeniliyor, o heykeli oluştururken sürekli gençleşiyor ve binlerce yıl yaşayabiliyor... Ne zaman yaşlı bir ağaçla karşılaşsam, fotoğraf makinemle o muhteşem gövdesinden detaylar yakalamaya çalışıyorum, emin olun bir ağaçtan neredeyse yüz kare fotoğraf çıkabiliyor...

Bodrum Zai Yaşam’da zeytin ağaçları altında oturup okuma tiyatrosu etkinliğini beklerken bunları düşünüyordum. Zeytin ağaçlarının en yoğun olduğu bölge Bitez’deydik. Zai Yaşam, ismini zeytinin mitolojideki isim dönüşümlerinden olan “Zai” kelimesinden alıyordu. Bahçesinde koruma altına altına alınmış çok sayıda zeytin ağacı vardı ve her birine bir sanatçının adını verilmişti: Devrim Erbil, Selma Gürbüz, Neşe Erdok, Nezih Çavuşoğlu, Hüsamettin Koçan, Azade Köker, Bedri Baykam, Arda Özmenoğlu, Resul Aytemür, Alaettin Aksoy, Belkıs Balpınar, Muzaffer Akyol, Neşet Günal, Burhan Doğançay, Ahmet Oran, Ergin İnan ve Şahin Paksoy bunlardan sadece birkaçıydı.

Çarşamba Sahnesi

İş Sanat’ın kültür ve sanat alanında zengin bir program sunduğu İş Sanat Çarşamba Sahnesi etkinlikleri için gelmiştim Bodrum’a. Konser ve dinletilerden, arkeoloji ve sanat sohbetlerine uzanan zengin programıyla İş Sanat Çarşamba Sahnesi, etkinliklerini yaz sonuna kadar Zai Yaşam’da ücretsiz olarak gerçekleştiriyordu. Doğrusu çok iyi bir düşünceydi. İş Sanat etkinlikleri bu kez farklı bir şehirde, açık havada izleyicilerle buluşuyordu.

Zeytin ağaçları, yıldızlar, harika bir yaz akşamı ve sahnede “en güzel aşk sahneleri”. İşte etkinlik başlıyordu. Cyrano de Bergerac, Romeo ve Juliet, Ferhat ile Şirin gibi sevilen tiyatro oyunlarından seçilen aşk sahnelerini, oyuncu Yiğit Sertdemir ve Yeşim Koçak seslendireceklerdi. Piyanist Eylül Ergül ve keman sanatçısı Murat Erginol onlara eşlik ediyordu.

70 dakika süren etkinlik süresince Edmond Rostand’ın, Shakespeare’in, Nâzım Hikmet’in hayal dünyalarına da bir yolculuktu yaşadığımız. Bir kez daha fark ediyordum yaz gecelerinin sanatla birleşince daha da artıyordu büyüsü…

Etkinlik programı

İş Sanat Çarşamba Sahnesi etkinliklerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek programı şöyle:

24 Ağustos Çarşamba Sait Faik Hikâye Dinletisi “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”

Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin, Hakan Gerçek, Serdar Yalçın, Seda Subaşı Yalçın, İdil Uras, Seyit Mas (Yönetmen Mehmet Birkiye)

31 Ağustos Çarşamba Bedia Ceylan Güzelce ile “Sanat Sohbetleri”

7 Eylül Çarşamba Haldun Taner Hikâye Dinletisi “İnsan Sadece Bir Araç” Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin, Hakan Gerçek, Cengiz Özkan, Serdar Yalçın (Yönetmen Mehmet Birkiye)

14 Eylül Çarşamba Bedia Ceylan Güzelce ile “Sanat Sohbetleri”.