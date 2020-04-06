Borusan Contemporary ile #evdesanatlakal

06 Nisan 2020

Sağlık tedbirleri kapsamında sanatseverlerin ziyaretine geçici süreliğine kapalı olan Borusan Contemporary, sergilerini ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki eserleri internet sitesi ve Google Arts & Culture platformu üzerinden ziyarete açtı.

Bu kapsamda, Borusan Contemporary’de 13 Eylül tarihine kadar sergilenmeye devam edecek olan video sanatının öncü isimlerinden Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Bill Viola: Geçici, hazırlanan dijital sergi rehberi üzerinden izlenebilecek. Rehber üzerinden sergide yer alan videoların fotoğraflarını görüntüleyerek eserler hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün. Bill Viola Dijital Sergi Rehberi’ne buradan ulaşılabilir: bit.ly/dsr01bv

Çağdaş Sanat Koleksiyonu

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserler ise Borusan Contemporary internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Sanatseverler beğendikleri eserleri sosyal medya üzerinden #EvdeSanatlaKal etiketiyle @borusancontemporary ve takipçileri ile paylaşabilirler.

Ayrıca Borusan Contemporary’nin Google Arts & Culture sayfası üzerinden Mika Tajima: Esir, Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu’ndan Seçki, Üvercinka ve Universal Everything: Akışkan Bedenler isimli geçmiş dönem sergileri de izlenebilir: bit.ly/borusanGAC

Ayrıca Borusan Contemporary Blog üzerinden misafir küratörler, koleksiyon sanatçıları ve koleksiyondaki işler üzerine hazırlanan yazı ve röportajlar takip edilebilir: https://www.borusancontemporary.com/tr/blog