Borusan Contemporary sezonu iki yeni sergiyle karşılıyor

Borusan Contemporary, geçici sergi mekânında yaklaşık 20 yıldır algının ve bilişselliğin doğasını araştıran sanatçı kolektifi UVA’yı ağırlıyor. Aynı zamanda Borusan Holding’in yönetim merkezi olan Perili Köşk’ün ofis katlarına yayılan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi ise izleyicileri mimari ve çağdaş sanat arasındaki kesişim noktalarını keşfetmeye davet ediyor.

Kumru Eren

Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren, sergiler ile ilgili görüşlerini paylaşırken “Perili Köşk’ün mimari özellilerini ve çok katmanlı yapısını odağına alan sergilerimiz UVA: Kaosun Eşiği ve Hibrit Mekanlar arasında bağlam açısından kurulan sıra dışı diyalog izleyicilerimizin dikkatini çekecektir. Her iki sergi de Antik Yunandan bugüne tartışılan, mekân ve uzam fikirlerini gerek ontolojik gerekse de pratik olarak ele alıyor. Sanatseverlerin, UVA’nın çalışmaları aracılığıyla yeni medyanın pozitif bilimlerle sosyal bilimler arasında nasıl bir arayüz olarak işlev gördüğüne tanık olacaklarını ve mühendislik ile insan bilimlerinin bir aradalığıyla şekillenen yeni anlatıların ilhamını yakalayacaklarını düşünüyorum” diyor.

Zeynep Hamedi

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi yeni sergiler ile ilgili “Yeni sanat sezonunu Borusan Contemporary’nin, UVA: Kaosun Eşiği ve Hibrit Mekanlar başlıklı sergilerimizle karşılamaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Sergilerimizi beğeneceğinizi umuyor, sizleri ve tüm sanatseverleri sergilerimize bekliyoruz” diyor.

Hibrit Mekânlar

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği yeni Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi, Hibrit Mekanlar sıradışı görsel tecrübeleri Perili Köşk’te izleyicilere sunmaya devam ediyor. Sergi, çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğun merkezine çok katmanlı kimliği ile Perili Köşk’ü yerleştirerek mimarinin perspektifinden “var olmayan”, sürekli değiştiği için melez bir karaktere sahip olan “müze mekânını” büyüteç altına alıyor. Hibrit Mekanlar, mimariyi mekânsal tasarımdan öteye geçirerek sosyal, politik ve ekolojik duruş açılarıyla yeni kavramları tartışmaya açıyor ve çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğu yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Sergiler, 27 Ağustos 2023 tarihine kadar Perili Köşk’te görülebiliyor!