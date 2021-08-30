Borusan Kocabıyık Vakfı Müzik Bursu başvuru sonuçları açıklandı

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın yetenekli genç müzisyenlerimize yurtdışında yüksek lisans eğitimi için verdiği Borusan Müzik Bursu’nu almaya hak kazanan adaylar belli oldu. Bu değerlendirme sonucu 2021-2022 eğitim öğretim yılı için; Sesim Bezdüz (keman), Gülin Ataklı (obua), Kazım Kaan Alicioğlu (keman), Batı Aktaş (klarnet), Sıla Şentürk (piyano), Mercan Demirkanlı (flüt), Utku Çetin (klarnet) ve Seçil İrem Keskin’e (kontrbas) eğitim çalışmalarını sürdürmek üzere burs verilmesine karar verildi.

Borusan Sanat hakkında

Borusan Holding, sanatı toplumumuzda yaygınlaştırılmak amacıyla 1997 yılında Borusan Sanat’ı hizmete açtı. İstanbul’un kültür sanat yaşamının ana arteri olan İstiklal Caddesi’ndeki binasında çalışmaya başlayan Borusan Sanat, bugün çalışmalarını Borusan Kocabıyık Vakfı’na bağlı olarak sürdürüyor. Etkinliklerinin merkezinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) bulunan kurum, her ay düzenli konserler vermenin yanı sıra BİFO üyelerinden oluşan Borusan Quartet’i de klasik severlerle buluşturuyor. İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olduğu 2010 yılında performans merkezi Borusan Müzik Evi ile klasik, caz, dünya müziği ve çağdaş sanat sergileri düzenleyerek daha geniş kitlelere ulaşan Borusan Sanat, 2013 yılında bugünkü mevcut binasına taşındı. Borusan Sanat, sanatın kalbinin attığı Beyoğlu’nda kültür mirasına kazandırdığı mekânında çalışmalarını sürdürüyor.