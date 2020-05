‘Borusan Müzik Evi’ Spotify’da!

01 Haziran 2020

Mayıs ayının başından beri Borusan Klasik’te, daha önce Borusan Müzik Evi’ne konuk olan sanatçı, topluluk ve temsilcilerin her hafta konuk oldukları “Borusan Müzik Evi” radyo programının geçmiş içeriklerini artık Spotify üzerinden takip etmek mümkün.

“Borusan Müzik Evi” programına bugüne dek Aydın Dorsay, Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk, Murat Sezgi & Çağıl Özdemir ve Şevket Akıncı hazırladıkları programlarla her cuma konuk olmuş, programın tekrarı bir sonraki Cuma ve Pazar günleri dinleyicilere ulaşmıştı. “Borusan Müzik Evi” programlarının tüm içeriği, her zaman ve her yerde müzikseverlerle olması için Spotify üzerinden erişime açıldı. Geçmiş programların içeriğine ve gelecek programların yayınlanacak tekrarlarından sonra Spotify’a yüklenecek çalma listelerinin içeriklerine ulaşmak artık daha kolay olacak.