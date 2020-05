Borusan Müzik Evi’nin Sesleri Borusan Klasik’te!

04 Mayıs 2020

Borusan Müzik Evi’nin tüm sesleri dinleyicilere Borusan Klasik radyo aracılığıyla ulaşacak. Borusan Müzik Evi adlı radyo programında mekânda yer almış topluluklar ve sanatçılar müzikseverlere kendi müzik seçkilerini sunacaklar. İlk program, Borusan Klasik’te 8 Mayıs Cuma günü saat 23.00-24.00 arasında yayınlanacak.

Bu ilk programda Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay yer alacak; programın tekrarı bir sonraki Cuma 12.00 ve her Pazar 21.00’de Borusan Klasik üzerinden dinleyicilere ulaşacak.

Programın ilerleyen günlerinde Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk, Murat Sezgi & Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım ve Berke Can Özcan dinleyicilerle buluşacak.

Borusan Klasik internette www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarına indirilen “Karnaval” uygulamasıyla, iPad’lerde yine App Store’dan indirilen “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinlenebiliyor.