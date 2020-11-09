Borusan Müzik Evi’nin sesleri yeniden Borusan Klasik’te!

09 Kasım 2020

“Borusan Müzik Evi” programı, güz dönemiyle bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor. Borusan Klasik’te yer alan “Borusan Müzik Evi” programının ikinci dönemi 13 Kasım Cuma saat 23.00’te, Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay’ın hazırlayıp sunduğu seçki ile başlayacak. 20 Kasım’da Anıl Eraslan, 27 Kasım’da ise Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın’ın seçkileri saat 23.00’te başlayan programlarla sunulacak. Program, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için Pazar 21.00 ve Cuma 12.00’de birer kez daha yayınlanacak.

Borusan Klasik’i internette, www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda cihazlara indirilecek “Karnaval” uygulamasıyla dinlenebiliyor.