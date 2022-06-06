Borusan Perili Köşk’te 50. İstanbul Müzik Festivali’ne özel açılış partisi verdi

Sadece faaliyet gösterdiği alanlarda değil aynı zamanda toplumsal fayda yaratma amaçlı önemli çalışmalara da imza atan Borusan, İKSV İstanbul Müzik Festivali’ne verdiği kesintisiz desteği devam ettiriyor.

Borusan’ın Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık, İKSV’nin kurucularından biri. Bugün Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, İKSV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak vakfa desteğini sürdürüyor. Sanatı yaygınlaştırma vizyonuyla hareket eden Borusan Holding, yarım asra dayanan bu dostluğu 50. İstanbul Müzik Festivali’nin Festival Sponsoru olarak sürdürmeye devam ediyor.

50 yıldır yüzlerce sanatçıyı ağırlayan İstanbul Müzik Festivali için açılış partisi düzenleyen Borusan, Holding ve Borusan Contemporary binaları olan Perili Köşk’te pek çok önemli ismi ağırladı.

Zeynep Hamedi

Açılış partisinde konuşan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Borusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi “Borusan olarak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kuruluş aşamasından ve İstanbul Müzik Festivali’nin ilk notasından bugüne yan yana olmaktan, destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bugün İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında… Yalnızca bir şehri değil, tüm Türkiye’yi kucaklayan festivalle aynı gayeyi paylaşmak heyecan verici. Bundan 50 yıl önce düşledikleri ve gerçekleştirdikleri İstanbul Festivali için Sayın Asım Kocabıyık ve Sayın Nejat Eczacıbaşı’nı sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Bülent Eczacıbaşı

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise yaptığı konuşmada “Bundan 50 yıl önce, henüz büyük bir konser salonu, hatta bir konser piyanosu dahi olmayan bir şehirde, uluslararası bir festival yapma fikriyle başlayan bir maceranın 50. yılındayız. Nejat Eczacıbaşı İstanbul Festivali için hazırlıklara başladığında, aralarında Borusan Holding’in kurucusu Asım Kocabıyık’ın da bulunduğu önemli iş insanları ve sanat dünyasından isimlerle kol kola girerek yola çıkmış. Bu mucizevi etkinliğin başlangıcına baktığımızda festivalin nasıl güçlü bir iş birliğinin, âdeta bir seferberliğin sonucu olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bir anlamda bu yıl, kurumlar arası dostluğumuzun da 50. yılını kutluyoruz. Borusan Holding’in bu önemli yıldönümünde yeniden festival sponsorluğunu üstlenmesi nedeniyle de büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize zevkli, doyurucu, şenlikli bir müzik festivali diliyorum” dedi.

Borusan, yarım asra dayanan birliktelikleriyle ilgili bir reklam filmi de hazırladı. Açılış partisinde reklam filminin ön gösterimi yapılırken devamındaki müzik dinletisinin ardından Mercan Dede performansı vardı.

Borusan orkestraları da konser verecek

6-24 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan İKSV 50. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet de sanatseverlerle buluşacak.

Borusan Quartet ve günümüzün önde gelen arp sanatçılarından Xavier de Maistre, 8 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Süreyya Operası’nda bir araya geliyor. Konserde ömrünü arpa adayan Alvars, 19. yüzyılın şiirinin tüm derinliğini sunan Debussy ve romantik dönemin tutkulu bestecisi Çaykovski’nin yapıtları seslendirilecek.

22 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda Tan Dun & Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bir araya gelecek.

Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden, Doğu ve Batı geleneklerinin sınırlarını aşan yaratıcı repertuvarıyla aralarında Grammy ve Oscar’ın (Kaplan ve Ejderha-Crouching Tiger Hidden Dragon) da bulunduğu pek çok prestijli ödülün sahibi olan Tan Dun bir Türkiye prömiyeriyle festivale konuk olacak. Bestecinin Mayıs 2021’de kemancı Daniel Hope, piyanist Alexey Botvinov ve New Century Oda Orkestrası’nın dünya prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak siparişçileri arasında olduğu eseri İkili Konçerto, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Daniel Hope ve Alexey Botvinov’un bu kez Tan Dun yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’yla birlikte yer alacağı konser, Borusan Holding’in destekleriyle gerçekleştirilecek.