Borusan Quartet’ten tüm renkleriyle bir 19. yüzyıl şöleni!



Borusan Quartet, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 20 Aralık saat 20.00’de başlayacak “Fırtına Çağının Renkleri” konseri ile izleyicileri tüm renkleri ve duygularıyla bir 19. yüzyıl manzarasını izlemeye davet ediyor. Giacomo Puccini’nin oda müziği repertuvarına armağanı Crisantemi, aynı dönemin dikkat çekici ve öncü kadın bestecilerinden Fanny Mendelssohn’un kardeşi Felix Mendelssohn’un yapıtlarının gölgesinde kalamayacak kadar etkileyici Mi bemol Majör Dörtlüsü ve romantik dönemin büyük ustası Johannes Brahms’ın Opus 51, La minör Dörtlüsü, Borusan Quartet’in ustalıklı yorumuyla izleyicilerle buluşacak. Saat 19.00-19.30 arası Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda konser öncesi söyleşi gerçekleştirilecek.



Müzikseverler, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek tüm konserleri eşzamanlı olarak Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten de canlı olarak dinleyebilirler. Ayrıca konser öncesinde izleyicilerle gerçekleşen Aydın Büke ve Serhan Bali’nin keyifli sohbetlerinin devamına saat 19.40’tan itibaren yine Borusan Klasik’ten ulaşabilir.