Borusan Sanat 2022 programında “ikinci dönem” zamanı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO), 2022 sezonunu boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserlerinin Ocak, Şubat ve Mart ayı kapsayan programında, eşlik edeceği solistler arasında, Gökhan Aybulus, María Dueñas, Diego Matheuz, Kian Soltani yer alırken, onursal şef Gürer Aykal, BİFO daimi konuk şefi Patrick Hahn ve Ryan Mcadams BİFO’yu yönetecek.

Borusan Müzik Evi

Borusan Müzik Evi, sahnesinde ağırladığı birbirinden farkı sanatçıların çığır açan çalışmalarını dinleyicilerine ulaştırmaya devam ediyor! 13 Ocak’tan itibaren ikinci dönem konserlerine devam edecek olan Borusan Müzik Evi, Anıl Eraslan, Şevket Akıncı, Korhan Argüden, Ali Onur Olgun, Oğuz Büyükberber Trio, Sigrid Horn, LBT, Bloom In Dot ve Rycardo Moreno Trio gibi isimleri ağırlamaya hazırlanıyor!

Borusan Quartet

Borusan Quartet, ikinci dönem programında genç piyanist Iraz Yıldız’ı konuk ederek Schumann, Ravel, Grieg, Satie ve Chopin’in yapıtlarından bir seçki sunacak.

borusansanat.tv

Borusan Müzik Evi, Borusan Quartet ve BİFO tarafından gerçekleştirilen konserlerin kayıtları yeniden borusansanat.tv platformu üzerinden yayınlanacak.

Borusan Klasik

Borusan Klasik, BİFO ve Borusan Quartet konserlerini yayınlamaya devam edecek. Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlara indirilecek “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indirilecek “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinlenebiliyor.