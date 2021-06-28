Borusan Sanat Müzik Bursu başvuruları açıldı

Borusan Sanat’ın bağlı olduğu Borusan Kocabıyık Vakfı’nın her yıl yetenekli genç müzisyenlere yurtdışında yüksek lisans eğitim imkânı sunmak üzere gerçekleştirdiği Borusan Müzik Bursu’nun başvuruları açıldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için gerçekleştirilecek başvurular 18 Temmuz’a kadar dijital ortamda alınacak. Burs kapsamında seçici kurulun başarılı bulduğu öğrencilerin yurtdışında belirlenmiş seçkin okullardan birinde lisansüstü eğitim giderleri karşılanıyor. Yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanan Borusan Müzik Bursu’ndan bugüne kadar 41 genç müzisyen yararlandı. Burs başvurusu yapmak için: https://www.borusansanat.com/muzikbursu/tr/