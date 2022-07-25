Borusan Sanat yeni sezon için yine dopdolu bir program hazırladı

Borusan Sanat, 2022/23 sezonunda dünyanın ünlü sanatçılarına ve saygın orkestralarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Borusan Sanat bu sezonunda müzikseverlerine klasik müzikten caza, dünya müziğinden deneysel müziğe kadar uzanan geniş yelpazede bir program sunacak.

BİFO, klasik müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacağı sezon boyunca gerçekleşecek konserlerde; Jan Mráček (keman), Carlo Tenan (şef), Gürer Aykal (şef), Joonas Ahonen (piyano), Daniel Behle (tenor), Thomas Rösner (şef), Gautier Capuçon (viyolonsel), Sascha Goetzel (şef), Carolyn Kuan (şef), Tine Thıng Helseth (trompet), Valeriy Sokolov (keman), Karel Deseure (şef), Ludovic Morlot (şef), Alena Baeva (keman), James Judd (şef), Güher & Süher Pekinel (piyano), Manuel Blanco (trompet), Emilia Hoving (şef), Chloe Ji-Yeong Mun (piyano), Igudesman & Joo (keman ve piyano), Denis Kozhukhin (piyano), Lina González-Granados (şef), Marlis Petersen (soprano), Fatma Said (soprano) ile aynı sahneyi paylaşacak.

Borusan Quartet

Borusan Quartet ise yeni sezonda vereceği konserlerde Camille Thomas (viyolonsel), Albion Quartet, Cem Akçora (korno), Sertan Sancar (korno), Ferhat Göksel (klarnet), Sezai Kocabıyık (obua) gibi isimleri sahnesinde konuk edecek. Ayrıca bu sezon Borusan Müzik Evi ise, uluslararası Noise İstanbul Festivali’nde ağırladığı önemli sanatçı ve topluluklar ile noise, deneysel, avangard müzik ve ses sanatı örneklerini bir araya getirecek. Borusan Müzik Evi’nin tüm sezon programı ise ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

borusansanat.tv

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve alternatif müziğin adresi Borusan Müzik Evi konserlerinin yanı sıra konser öncesi sohbetlerinin de ücretsiz olarak müzikseverlere ulaştığı çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, 2022/23 sezonunda da gerçekleştireceği konserlerin kayıtlarını müzikseverlere ulaştırmaya devam edecek!

Açılış konseri

13 Ekim 2022 tarihinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek olan açılış konseri ile sezona merhaba diyecek olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı, topluluğun sanat danışmanı ve daimi konuk şefi Patrick Hahn yönetecek ve bu konserde BİFO, “davullara şarkı söyleten adam” olarak tanınan Avusturyalı davulcu Martin Grubinger’e eşlik edecek. Ayrıca sezon boyunca karnaval.com üzerinden yayın yapan radyo Borusan Klasik ile Borusan Sanat, müzikseverlere klasik müzik repertuvarını ulaştırmaya devam ediyor.