Borusan Sanat yeni sezonda dünyaca ünlü solist ve şefleri ağırlayacak!

Açılış Konseri’ni 13 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek olan BİFO, bu konserle birlikte yeni sezona merhaba diyecek. Topluluğun sürekli konuk şefi Patrick Hahn’ın yöneteceği konserde sezonun ilk konuk solisti ise “davullara şarkı söyleten” Martin Grubinger olacak.

Jan Mráček’in 20 Ekim Perşembe saat 20.00’deki konserinde BİFO’yu Carlo Tenan yönetecek.

BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal 80 yaşında!

3 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal’ın 80. yaş günü kutlanacak. Konserde piyanist Joonas Ahonen solist olacak.

24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek etkinlikte Viyanalı orkestra şefi Thomas Rösner, sahnede olacak. Bu konserde Gautier Capuçon, BİFO’nun konuğu olarak çok sevdiği İstanbul’a gelecek. 8 Aralık Perşembe günü saat 20.00’deki etkinlikte BİFO’yu konuk onursal şefi Sascha Goetzel yönetecek.

Yeni yıl konseri

Bu sezonun öne çıkan konserleri arasında kuşkusuz ki Yeni Yıl Konseri yer alıyor. 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’deki konserde iki kadın sanatçı BİFO ile buluşacak. BİFO’yu kadın şef Carolyn Kuan yönetecek. Solist ise Norveçli kadın trompetçi, ses sanatçısı ve şarkı yazarı Tine Thing Helseth.

9 Şubat Perşembe günü saat 20.00’dekekonserde BİFO, sezonun en dikkat çekici programlarından birine imza atacak ve “zorluk tanımayan kemancı” Valeriy Sokolov’u konuk edecek.

BİFO’nun 16 Şubat Perşembe günkü konukları Ludovic Morlot ve kadın kemancı Alena Baeva olacak.

Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar

23 Şubat Perşembe günü James Judd yönetimindeki BİFO ve devlet sanatçısı piyanistler Güher-Süher Pekinel bu konserde Pekineller’in Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler projesinin sanatçılarıyla sahneyi paylaşacak.

BİFO 2 Mart Perşembe günü baharın gelişini incelikle seçilmiş eserlerden oluşan bir programla karşılayacak.

BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal’ın yönetiminde bu sezon vereceği ikinci konserin solisti ise Chloe Ji-Yeong Mun. Kadın kemancı Mun, 9 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Mutluluk dolu bir konser

6 Nisan’da BİFO ile mutluluk dolu bir konser müzikseverleri bekliyor. Kendine has esprili tarzları ve sundukları gösterileri ile dünya çapında çok sayıda hayranı olan Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo, Happy Concert’ta “mutluluğu size gümüş bir orkestra tepsisinde sunacaklar ve müziğin her porsiyonu sizi dünyanın sorunlarından biraz daha uzaklaştıracak”.

BİFO’nun 13 Nisan Perşembe günü Lina González-Granados’u şeflik kürsüsünde ağırlayacağı konser ise dikkat çekici… Piyanist Denis Kozhukhin’le İstanbul’da buluşacak.

BİFO, sezonun son konserinde ise müzikseverlerle 20 Nisan Perşembe günü buluşacak. Konserin solisti koloratur soprano Marlis Petersen olacak. Bütün etkinlikler, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Borusan Quartet

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın programının yanı sıra, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin programlarında da eşitlik vurgusunu yapmaya devam edecek. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, “fırsat eşitliğini adım attığımız her alanda savunduğumuz gibi, sanatta da savunuyoruz. Bu sezon konser salonlarımızı tam kapasiteyle izleyicilerimize açıyoruz. Yine, yeni umutlarla dolu bir konser sezonumuz başlıyor” diyor.

Borusan Quartet’in bu sezon vereceği dört konserde Albion Quartet, viyolonsel sanatçısı Camille Thomas ve her biri kendi alanında Türkiye’nin en önde gelen solistleri olan sanatçı dostlarıyla aynı sahnede olacak. Dörtlü sezonun son konserinde, BİFO solistleri Cem Akçora, Sertan Sancar, Ferhat Göksel ve Sezai Kocabıyık ile birlikte klasik dönemden romantik döneme bir yolculukta, oda müziği repertuvarının usta bestecilerce yazılmış eserleriyle sezona veda edecek.