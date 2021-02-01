Borusan Sanat’ın yeni yöneticisi Aydın Dorsay

Borusan Sanat, yeni sezon çalışmalarına Aydın Dorsay ile devam etme kararı aldı. 2006 yılından bu yana Borusan Sanat Genel Müdürü olarak görev yapan Ahmet Etem Erenli’nin Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörlüğü’ne gelmesiyle birlikte Borusan Sanat’ın yöneticilik koltuğunu Aydın Dorsay devraldı.

2010 yılından bu yana Borusan Sanat bünyesinde farklı birimlerde sorumluluklar üstlenen Dorsay, yakın zamana kadar BİFO, Borusan Quartet, Borusan Müzik Evi Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmekteydi. Dorsay yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi:

“2021-2022 sezonunda sanatın herkes tarafından ulaşılabilirliğine destek olmak amacıyla seyircili deneyim alanlarımızla eş zamanlı dijital platformlarda konser yayınlarımıza etkin biçimde devam edeceğiz. Sezon başından bu yana radyodan yayınlanan konserler, çevrimiçi platformda kayıt versiyonuyla da müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek. Borusan Sanat bünyesinde yeni Şef/Müzik Direktörümüzü belirledikten sonra yeni albüm kayıtları ve turneler gerçekleştirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Umuyoruz ki yeni göreve başlayacak Şef/Müzik Direktörü ile Borusan Sanat’a yeni bir soluk getireceğiz.”