Borusan Sanat’ta konserler hız kesmiyor

Borusan Sanat, hazırladığı zengin konser programıyla dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Borusan Quartet, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 21 Kasım Pazartesi günü Albion Quartet ile aynı sahneyi paylaşacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ise 24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Thomas Rösner yönetiminde tenor Daniel Behle’ye eşlik edecek.

Borusan Quartet’ten ilk konser

Borusan Quartet, yeni sezonunun ilk konserinde Albion Quartet’le birlikte sahnede olacak. Borusan Quartet, 21 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda vereceği konserde, Albion Quartet’le birlikte Felix Mendelssohn’un Op. 20 Yaylı Çalgılar Sekizlisi’ni seslendirecek. Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke program üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

BİFO, Behle ve Rösner aynı sahnede

24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde BİFO’yu, dünyaca ünlü pek çok orkestra ile çalışmış, müzik dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Viyanalı orkestra şefi Thomas Rösner yönetecek. Richard Strauss ve Richard Wagner’in yapıtlarından oluşan bu konserde, Lied yorumculuğuyla bilinen ve opera sahnesindeki başarılarıyla ayakta alkışlanan tenor Daniel Behle yer alacak.