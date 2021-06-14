Bozcaada Caz Festivali 5 yaşında

Bozcaada Caz Festivali’nin 20-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 5. edisyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, 3dots ve fermente tarafından düzenleniyor.

Bozcaada’nın ilham veren doğasında 2017 yılından beri gerçekleştirilen festivalde, farklı jenerasyonlardan uluslararası müzisyenleri dinleyiciyle buluşturmanın yanı sıra, katılımcılarına çağdaş sanat ve gastronomi dahil olmak üzere farklı disiplinlerin yer aldığı bir etkinlik programı düzenleniyor. Festivale adını veren ve ev sahipliği yapan Bozcaada’nın doğasına zarar vermeden, kalıcı ve sürdürülebilir katkı sağlamak amacıyla yola çıkan etkinlik, herkese nefes alabilecek bir alan sunmak amaçlanıyor.