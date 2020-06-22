Bu müzelere dikkat!

22 Haziran 2020

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) ilk kez 2016 yılında gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması, 4’üncü kez düzenlendi. Bu yıl 20’inci yaşını kutlayan TKB’nin; iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma ve koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkarmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin girişimiyle oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlediği Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı.

Her müze kendi ihtisas alanında değerlendirilerek; Göç Müzesi, Kent Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Kent Belleği ve Arşiv Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Sanayi Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzesi, Denizcilik Müzesi ve Maket Müzesi olmak üzere 10 farklı kategori belirlendi.

Göç Müzesi kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi; Buca Göç ve Mübadele An Evi ile Manavgat Belediyesi; Giritli Müzesi – Giritliler Kültür Evi ile Odunpazarı Belediyesi ise Mustafa Abdülmecil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ile ödüle layık görüldü.

Diğer kategoriler3

Kent Müzeleri kategorisinde Bilecik Belediyesi; Yaşayan Şehir Müzesi ile Kepez Belediyesi; Bir Zamanlar Antalya Müzesi ile Şebinkarahisar Belediyesi ise Kent Müzesi ile ödül aldı.

Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kayseri Müzesi ile Uşak Belediyesi; Kent Tarihi Müzesi ile Kent Belleği Ve Arşiv Müzeleri kategorisinde ise Dulkadiroğlu Belediyesi; Kahramanmaraş̧ Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; Kent Belleği Müzesi ile ödüle değer görüldü.

Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde Altındağ Belediyesi; Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile Battalgazi Belediyesi; Hasırcı ve Yaygın Mahalle Müzeleri ile başarılı bulundu.

Milli Mücadele Müzeleri kategorisinde, Karadeniz Ereğli Belediyesi; Alemdar Gemisi Müzesi ile Odunpazarı Belediyesi; Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi çalışmasıyla ödül almaya hak kazanırken Sanayi Müzeleri kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kâğıt Müzesi ile ödül kazandı.

Yarışmanın diğer kategorileri olan Sanat Ve Edebiyat Müzeleri alanında Odunpazarı Belediyesi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ile Denizcilik Müzeleri alanında Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi ile Maket Müzeleri alanında ise Aksaray Belediyesi, Aksaray Somuncu Baba Minyatür Müzesi ile ödül aldı.

TKB Müze Özendirme Yarışması isminde de vurgulandığı gibi, müzeler arasında rekabeti değil, iyi örnekleri özendirmeyi hedefliyor.