Bugün, “Sevgililer” ya da meraklısına “Uluslararası Kitap Değişim” günü

Bugün 14 Şubat, Sevgililir Günü. Sevgililer Günü’nün hikâyesi, Roma İmparatorluğu döneminde İmparator II. Claudius’un ordusunda savaşacak asker bulamaması nedeniyle yaptıklarına dayandırılıyor. Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleri nedeniyle bu duruma düştüğünü düşünen imparator, ülkedeki tüm nişan ve evlilikleri yasaklıyor. Sevgililer Günü’ne adını veren Aziz Valentine o dönemde Roma'da yaşayan bir papaz. Meslektaşı olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasağına rağmen çiftleri evlendirmeye gizlice devam ediyor. Bu durumu bir süre sonra öğrenen imparator, onu tutuklatıyor ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürtüyor. Aziz Valentine, İsa’dan sonra 270 yılının 14 Şubat’ı gömülüyor.

226 yıl geçtikten sonra 496'da Papa Gelasius, Aziz Valentine'i onurlandırmak için 14 Şubat’ı Aziz Valentine Günü olarak belirliyor.

Romalılar tarafından İngiltere’ye taşınan “Sevgililer Günü”, daha sonraları dünyanın dört bir tarafına yayılmış. 1800 yıllardan sonra Amerika'da Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana âşıkların birbirlerine sevgi mesajları gönderdiği bir gün haline dönüşmüş, Aziz Valentine de bütün sevenlerin koruyucu azizi olarak anılmaya başlanmış.

Uluslararası Kitap Değişim Günü

Günümüzde, satışları artırmak, ekonomileri canlandırmak için bir “vesile” olarak görülüyor 14 Şubat.

14 Şubat genelde Sevgililer Günü olarak bilinse de 2012 yılından beri Uluslararası Kitap Değişim Günü olarak da kutlanıyor. Bu 14 Şubat’ı siz de bir fark yaratarak Kitap Değişim Günü olarak kutlayabilir, sevdiklerinize kitap hediye edebilirsiniz. Ne dersiniz? Ya da sahip olduğunuz bir kitabı sevdiğiniz biriyle değişebilir, insanların gelip gittikleri yerlere kitap bırakabilir veya ihtiyaç sahibi olan kişilere ve kurumlara kitap bağışı yapabilirsiniz.

Her fırsatta kitap alalım, her özel günde kitap armağan edelim… Sevgi sözcükleri söylemek için elimize geçen imkânları her zaman değerlendirelim… Sevdiklerimiz için şairin dediği gibi sık sık özel akşamlar hazırlayalım. Ne diyordu ünlü şiirinin dizelerinde Attilâ İlhan?

size bu akşamı hazırladım

ayıp mı oldu dersiniz

şu küçük yağmuru kirpiklerinizde parlayan

iki üç ağaç buldum getirdim / ıhlamur ağaçları

komşulardan öğrendim bunları severmişsiniz

size bu akşamı hazırladım

ayıp mı oldu dersiniz

(…)